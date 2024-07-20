«كايروكي».. تطرب جمهور «بيبلوس» بلبنان

جبيل، لبنان (أ ف ب)

أطربت فرقة الروك المصرية «كايروكي»، (Cairokee)، مساء أمس الأول، جمهوراً لبنانياً كبيراً خلال حفلتها في اليوم الثاني من مهرجانات «بيبلوس» الدولية، حيث تفاعَلَ الحضور مع أغنياتها، سواء العاطفية أو ذات المضمون الاجتماعي. أمام نحو ثلاثة آلاف شخص معظمهم من الشباب العشريني والثلاثيني، احتشدوا على مدرجات المسرح الواقع عند ميناء مدينة جبيل الأثرية إلى الشمال من بيروت، قدّمت الفرقة الخماسية الواسعة الشعبية خلال حفلتها الأولى في لبنان أشهر أغنياتها بالعربية وباللهجة المصرية، بأسلوب يجمع بين الراب وألحان الروك.

وعلى طريقة نجوم الروك، ارتدى مغني الفرقة وعازف الغيتار أمير عيد «الجينز»، وقميص «تي شيرت» أسود، واعتمر قبعة بنية، وراح يتنقل على امتداد الخشبة، فيما رافقت الأغنيات على الشاشة العملاقة صور ومشاهد تعبيرية.

وقال أمير عيد مخاطباً الجمهور «للمرة الأولى أغني في لبنان، وسأقدّم لكم شيئاً لن تنسوه».

واستهلّت الفرقة الحفلة بأغنية «روما»، ثم توالت الأغنيات، من «ساموراي» إلى «يا أبيض يا اسود»، مروراً بـ«ديناصور» و«جيمس دين» وغيرهما، ومن البداية إلى النهائية، واكب الحضور هذه الأغنيات بالرقص، وترديد كلماتها مع الفرقة.

وقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة بروز عدد من الفرق الشبابية، لا سيّما في مجال موسيقى الراب والأندرغراوند، والتي تحقق نجاحاً لافتاً خصوصاً في أوساط الشباب في مصر والعالم العربي.

وافتُتِحت مهرجانات بيبلوس بالتعاون مع منصة الموسيقى بالبث التدفقي «أنغامي» في 18 يوليو، ومن أبرز ما في برنامجها حفلة للنجمة نانسي عجرم في 26 من هذا الشهر، فيما يُختتم المهرجان في 27 يوليو الجاري مع المؤلف والعازف «آش» (ASH) المولود في القاهرة والمقيم في مدينة مونتريال الكندية.