12 فناناً.. على مقعد «المذيع»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

جلس الكثيرون من «أهل الفن» على مقعد «المذيع»، إلا أن الأمر تحول إلى ظاهرة في السنوات الأخيرة، وفي العقد الماضي كان للمطربين نصيب كبير من البرامج، تباينت مستوياتها وإن كان معظم أفكارها مكرراً ومتشابهاً

البداية

كانت البداية عام 2011 مع المطربة التونسية لطيفة، حين قدمت برنامجها «يلا نغني» ويسلط الضوء على نجوم الغناء في الوطن العربي مع كشف بعض أسرارهم الشخصية، مع تقديم أغنيات للضيوف ومعلومات عن حياتهم، وقدمته لموسمين متتاليين. وتوقفت لطيفة عن تقديم البرامج الحوارية ثماني سنوات، ثم عادت ببرنامج «حكايات لطيفة» عام 2019، ويستعرض أهم المحطات الفنية لنجوم الغناء، وجوانب من حياتهم، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأغاني.

«صولا»

وفي 2012 أطلت المطربة مي سليم من على مقعد المذيع من خلال برنامج «Sisters Soup»، مع شقيقتيها ميس ودانا حمدان، واستضافتا في قالب ترفيهي نجوماً يتحدثون عن أسرارهم الفنية، والشائعات حولهم، وحياتهم اليومية، بالإضافة إلى الغناء، وقد عُرض ضمن برامج رمضان بنفس العام.

كما قدمت مي ثاني تجاربها ببرنامج خاص بطهي الوجبات السريعة بعنوان «Tips x Clips»، وعرض 2016 على منصة «يوتيوب».

كما قدمت أصالة نصري برنامجها «صولا»، لثلاثة مواسم متتالية «2013-2014- 2015»، وحقق نجاحاً كبيراً لاختلاف فكرته، حيث كان عبارة عن جلسة لمجموعة من الأصدقاء في زيارة كضيوف لبيتها، يتناولون أطراف الحديث بعفوية، حول الأسرة والهوايات والذكريات والفن والتجارب والخبرة.

«سعد وسعد»

وقدم المطربان أحمد سعد وسعد الصغير برنامجهما «سعد وسعد» عام 2014، واستضافا في حلقاته الـ13 نجوم غناء على المستوى العربي في حوارات تجمع بين الكوميديا والسخرية الغنائية، كما تعاون المطرب المصري خالد سليم واللبنانية إلين لحود في تقديم برنامج «ميكس ميوزيك»، واستضاف البرنامج خلال مواسمه الثلاثة 66 مطرباً عربياً، وعُرض عام 2016.

أما اللبناني مروان خوري في برنامجه «طرب مع مروان خوري»، فاختار مع ضيوفه تسليط الضوء على الموسيقى الشرقية والطربية والعربية الحديثة، وبدأ موسمه الأول في 2016، ويُعرض له حالياً الموسم الرابع.

«شيري استوديو»

وفي «شيري استوديو»، اعتمدت شيرين عبد الوهاب على القالب الغنائي الاستعراضي، باستضافة 3 نجوم في كل حلقة، منهم مطرب أو مطربة، يقوم معها بالغناء، حيث تؤدي في البداية أغنية قديمة، ويبدأ الحديث عن مشاريعهم الفنية الجديدة، وقدمت شيرين من البرنامج 12 حلقة بموسم واحد استضافت خلاله 38 فناناً، وعُرض عام 2017.

وفي 2017 أيضاً، قدمت أنوشكا «صالون أنوشكا»، تحدث فيه الضيوف عن جوانب أخرى من حياتهم بشكل إنساني، وخلاصة تجاربهم من إخفاقات ونجاحات، وكواليس مشوارهم الفني، واستضافت خلال موسمه 62 ضيفاً.

وخاض المصري أحمد فهمي تجربة المذيع مرتين، الأولى مع اللبنانية سيرين عبد النور ضمن برنامج المسابقات «سهرانين معكم بالبيت» وعُرض 2020، أيضاً قدم برنامجه «أحلى كلام»، وتناول فقرات تتسم بالمرح والألعاب الذهنية بجانب الغناء، وعُرض 2022.

استسهال

ويرى الناقد الموسيقي محمد الأسواني أن تجارب المطربين في تقديم البرامج التلفزيونية استسهال من جانب المنتجين والقائمين لاستغلال شهرة الفنان وجذب المشاهد، وتحقيق مكسب مادي في المقام الأول، في ظل التنافس الفضائي بين القنوات، وقال الأسواني: إن نجاح بعض التجارب لا يعني أن كل مطرب يصلح أن يكون مذيعاً، لأن الموهبة لابد لها من دراسة بجانب الثقافة العامة.

أفكار متشابهة

قال الناقد الفني محمد نبيل: إن تقديم المطربين للبرامج الحوارية ظاهرة في غاية الاستسهال من القائمين عليها من المطرب وجهة الإنتاج والقناة الناقلة،

ولا أجد جديداً فيها، فجميعها متشابهة الأفكار والضيوف، وإن اختلف اسمها ومقدمها، والهدف منها المكسب المادي فقط.

لم يظهر بعد!

اختار المطرب المصري إيهاب توفيق، اسم برنامجه من أغنيته «يا سلام»، وفكرته مأخوذة من فيلم «أرض النفاق»، وتعتمد على 5 مشروبات بألوان مختلفة للضيف كل لون يمثل صفة يتحدث عنها، مثل الكذب، أو الشجاعة، أو الكرم أو النفاق، في إطار غنائي، ورغم تصوير حلقاته الـ13 ومرور 11 سنة على الإعلان عنه، لم يظهر البرنامج للنور.

«أحلام ألف ليلة وليلة»

على «قناة أبوظبي» التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، قدّمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، برنامج «أحلام ألف ليلة وليلة»، على مدى 13 حلقة، بدأت ديسمبر الماضي، حيث استضافت مجموعة متميزة من أبرز فناني ونجوم الوطن العربي في العاصمة أبوظبي، لتصحبهم في رحلة آسرة تجمع في مشهد واحد، وأثير ملهم، خلاصة الموروث الفني الذي يدمج الأصالة بالحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي وترفيهي مشوق.

واستهدف البرنامج تسليط الضوء على الثقافة الفنية والموسيقية العربية، ومد جسور التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية عبر الماضي والحاضر، احتفاء بإرث الشعوب العربية في مجالات الفن والموسيقى والطرب والغناء.

«مع بوشعيل»

في رمضان الماضي، جلس المطرب الكويتي نبيل شعيل على مقعد المذيع في البرنامج الحواري «مع بوشعيل»، وتناول كواليس ضيوفه والصعوبات التي واجهتهم في مسيرتهم الفنية، مع إلقاء الضوء على الجانب الآخر من حياتهم.

وكان هشام عباس أكثر المطربين اعتلاءً لمقعد المذيع، حيث قدم 3 برامج تلفزيونية وبرنامجا إذاعيا، بدأها عام 2014 من خلال مشاركته مع فيفي عبده والإعلامية سلمى الدالي في برنامج «أحلا مسا»، ثم قدم برنامج «ساعة لقلبك»، بقالب كوميدي.

وفي 2017 قدم برنامجه الإذاعي «فاكر الغنوة دي»، وأخيراً في 2018 قدم برنامج «شريط كوكتيل».

وفي عام 2022 قدمت أنغام برنامجاً يحمل اسمها، واستضافت خلال موسمين نخبة من نجوم الغناء العربي.