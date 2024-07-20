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إزالة كتلة ضخمة من الشعر من بطن شابة

الفريق الذي أجرى العملية الجراحية
21 يوليو 2024 00:48

تمكن أطباء من إزالة كتلة كبيرة من الشعر من بطن شابة إثر عملية جراحية في مستشفى بإقليم "مانابي" في جمهورية الإكوادور.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العملية لم تستغرق من الفريق الجراحي في مستشفى "فيردي سيبالوس بالدا" العام أكثر من 45 دقيقة لتخليص المريضة، البالغة 24 عامًا، من الألم الذي عانته منه.
وقال الدكتور بيدرو لوفاتو، أحد الجراحين اللذين أجريا العملية، في بيان نُشر على حساب المستشفى على منصة "إكس"، إن الكتلة يبلغ ارتفاعها حوالي 16 بوصة ووزنها رطلين. 
وأوضح لوفاتو "احتلت الكتلة تجويف المعدة بأكمله، وكان يمكن التعرف عليها حتى عن طريق اللمس من الخارج".

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وأضاف المستشفى أن الكتلة نمت خلال العامين الماضيين بعد أن بدأت المرأة في أكل شعرها. وعانت من ألم شديد وقيء ومن مشاكل لتناول الطعام.
وأكد لوفاتو "المريضة تعاني من اضطراب نفسي. وقد أمكن التشخيص النهائي لحالتها من خلال اللجوء إلى التنظير الداخلي بالفيديو الذي أجرته مصلحة أمراض الجهاز الهضمي" في المستشفى.
ووصل تراكم الشعر الهائل إلى الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، والذي يعرف باسم الاثني عشر.
سبب هذا الوضع خسارة الشابة الكثير من الوزن لعدم قدرتها على تناول الطعام.
وقال لوفاتو "العملية الجراحية منعت أيضًا إصابات خطيرة أخرى في المعدة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عملية جراحية
الشعر
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