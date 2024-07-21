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غسل الكعبة المشرفة بماء زمزم المخلوط بماء الورد

غسل الكعبة المشرفة بماء زمزم المخلوط بماء الورد
21 يوليو 2024 13:47

قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، بغسل الكعبة المشرفة، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، فقد قام سموه بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بالمخلوط، الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وعقب ذلك أدى نائب أمير منطقة مكة المكرمة ركعتي الطواف.

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المصدر: وام
المسجد النبوي
الكعبة المشرفة
السعودية
المسجد الحرام
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