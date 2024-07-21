محمد ممدوح: الجوائز والإيرادات حوافز ومؤشرات للفنان

سعيد ياسين (القاهرة)

بعدما غاب عن الدراما الرمضانية هذا العام، يركز محمد ممدوح نشاطه على السينما، ففي الوقت الذي يُعرض له فيلم «شِقّو»، ينتظر عرض فيلمين آخرين انتهى من تصويرهما، كما بدأ حالياً في استكمال تصوير فيلمين آخرين.

قال ممدوح، إن «شِقّو» ينتمي لأفلام الحركة والتشويق والإثارة والكوميديا، وتم التحضير له وتصويره وتجهيزه للعرض على مدار ثلاث سنوات، وبذل فيه مجهوداً كبيراً، وهو ينتمي للبطولة الجماعية، حيث يشارك فيه عمرو يوسف ودينا الشربيني ويسرا وأمينة خليل وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة ووليد فواز، تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وتدور الأحداث حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يرتكبون أعمالاً إجرامية تقودهم لأزمات كبيرة، وهو مستوحى من رواية «أمير اللصوص» لتشاك هوجان.

وإلى جانب مشاركته في أفلام «ولاد رزق 3»، و«أهل الكهف» و«إكس مراتي» مع هشام ماجد وأمينة خليل، الذي يتناول في إطار كوميدي اجتماعي مشاكل الحياة الزوجية، إخراج معتز التوني، تعاقد ممدوح على تصوير فيلم «بنك الحظ 2» الذي قدم جزأه الأول مع أكرم حسني ومحمد ثروت عام 2017، وجسد فيه شخصية شاب يتم فصله من العمل في أحد البنوك لتجاوزاته المستمرة في حق العملاء، ثم يقرر التحالف مع زميل له، وشريكهما في محل ألعاب، لسرقة 15 مليون جنيه من البنك.

عن أهمية الجوائز في مسيرة الفنانين، يرى ممدوح أن الجوائز حافز مهم للفنان شريطة عدم النظر إليها في حد ذاتها، مطالباً بضرورة التنوع في الأفلام المقدمة ما بين «الأكشن» والتراجيدي والدرامي والكوميدي والرومانسي والوطني، على اعتبار أن هذا الأمر يفيد صنّاع السينما عامة، كما يرضي ذائقة شرائح مختلفة من الجمهور.

مؤشر جيد

يتمنى محمد ممدوح أن تكون لديه القدرة على تجسيد الأدوار كافة، وأن يتعامل مع كل الشخصيات بتركيز شديد بما فيها الكوميدية، وكل ما يشغله أن يحظى العمل بإعجاب الجمهور، موضحاً أن الإيرادات تمثل مؤشراً جيداً ومهماً على نجاح العمل.