حسن عبدالله.. فارس العمل التطوعي

خولة علي (دبي)

حسن عبدالله، مثال للطالب المجتهد الذي يسعى دائماً لإحراز مراكز متقدمة عبر المشاركة بمبادرات مجتمعية وبرامج تطوعية عدة، إلى جانب تميزه الأكاديمي، وبالرغم من كونه لم يتخط 14 عاماً من عمره إلا أن سجله حافل بالكثير من الإنجازات والمبادرات الإنسانية، فقد حصل على جائزة فارس العمل التطوعي للمرة الثانية لأعلى المشاركات التطوعية فئة طلبة المدارس، وهذه الجائزة تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات والوطن العربي، وبالرغم من ضيق وقته وانشغاله بتحصيله العلمي إلا أن مسار العمل التطوعي كثيراً ما يجذبه ويسعده، عندما يبذل جهداً في خدمة الآخرين، من خلال ما يقدمه من مبادرات نوعية.

بدأ اهتمام حسن عبدالله بالتطوع منذ الصغر، حيث رسم لنفسه خطاً ينم عن مدى وعيه بمسؤولياته تجاه أسرته ومجتمعه، فجرعة السعادة التي ينالها من خلال التطوع تدفعه لبذل المزيد من الجهد، ويفخر بحصده لقب وجائزة فارس العمل التطوعي الذي يعني له الكثير، وقال «هذه الجائزة ثمرة الجهود التطوعية وتشجع على العطاء، والمتتبع لتاريخ الجائزة يكتشف دورها في تعزيز العمل التطوعي».

إنساني خيري

يرى أن التطوع هو المساهمة بأفكار ومشاريع تطوعية دون انتظار المقابل، فالتطوع هو عمل إنساني خيري من أجل مساعدة ومساندة وتنمية المجتمع، لتخفيف العبء على الحكومات وتحقيق التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، فمجالات التطوع كثيرة سواء كانت دينية وأخلاقية واجتماعية، أو صحية وبيئية وإنسانية.

مبادرات

من المبادرات التي شارك بها حسن عبدالله «صحة مجتمعنا أولويتنا»، بالتعاون مع فريق «شكراً لعطائك» التطوعي، وفريق غاية التطوعي، وتهدف إلى تسليم الأدوية غير المستخدمة والصالحة للاستهلاك للجهات المعنية لتوصيلها إلى من يحتاج إليها من ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى مشاركته في مؤتمر الأمراض النادرة، مع فريق عطاء حمدان التطوعي، وأيضاً مساهمته في دعم «حملة عطاء الخيرية» لمركز محمد بن راشد العالمي للأوقاف والهبة بدبي، ومبادرة «الجود بالموجود» التي تنظمها مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، بالإضافة إلى مبادرة «عباقرة العطاء» بتنظيم فريق العباقرة التطوعي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وله بصمته أيضاً في مبادرة «الحياة أمل لأصحاب الهمم»، من تنظيم فريق عطاء حمدان التطوعي، وبالتعاون مع مركز المشاعر الإنسانية، ومبادرة «حماة إعادة الاستخدام والتدوير» بتنظيم جمعية أصدقاء البيئة بالتعاون مع شرطة أبوظبي، فضلاً عن أكثر من 20 مبادرة مع سفراء الأمان التابع لشرطة دبي والكثير من المبادرات الأخرى.

إنجازات

حقق حسن عبدالله الكثير من الإنجازات في مسابقات تطوعية عدة، منها حصوله على الميدالية البرونزية بجائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب في دورتها الثالثة لعام 2023، وجائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الـ 20 لعام 2022، والمركز الثالث في جائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الـ21 لعام 2023، وحاز المركز الثاني بجائزة الإمارات لإعادة التدوير لمجموعة عمل إمارات للبيئة لعام 2020 وTop 10، وذلك لأربع أعوام متتالية 2020 - 2023.

كما تم تكريمه من قبل هيئة تنمية المجتمع في اليوم العالمي للتطوع كأحد أفضل المتطوعين لفريق عطاء حمدان التطوعي، أيضاً حصل على درع نجم المجتمع للشخصيات البارزة من رابطة فخــر الوطـــن التطوعية.