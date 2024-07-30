جبل جيس.. تجارب ساحرة فوق السحاب

إسلام العبادي (أبوظبي)



«جبل جيس» هو أعلى جبل في دولة الإمارات ويتربع على قائمة أبرز الوجهات السياحية الرئيسة في إمارة رأس الخيمة، ويستقطب آلاف الزائرين من داخل دولة الإمارات وخارجها، بفضل ارتفاعه وانخفاض درجات الحرارة على قمته بمعدل 10 درجات عن مستوى سطح البحر، كما أنه يتمتع بمرافق سياحية فريدة، أبرزها «جيس أدفينتشر بارك»، و«جيس فلايت»، إضافة إلى منتجعات وفنادق ومطاعم على ارتفاعات شاهقة.









ويعد «جبل جيس» ركيزة أساسية للنموذج السياحي القائم على المغامرات والاستدامة والسياحة الصديقة للبيئة في إمارة رأس الخيمة، إذ يمتاز بما يضمه من معالم طبيعية وبيئية، كما يعد وجهة لمحبي وهواة ومحترفي رياضة تسلق الجبال وتحدي الصعاب وعشاق المغامرات والمتنزهين وراكبي الدراجات.

ويشهد الجبل في بعض الأعوام تساقط البرد وتشكل الصقيع وهطول الثلوج أحياناً، الأمر الذي أكسبه شهرة محلية وإقليمية واسعة، كما يتميز بخصائص بيئية وطبيعية جعلته وجهة لهواة ومحترفي رياضة تسلق الجبال وتحدي الصعاب وعشاق المغامرات والمتنزهين وراكبي الدراجات.

ارتفاع «جبل جيس»







«جبل جيس» هو أعلى جبل في دولة الإمارات، وبارتفاع 1934 متراً فوق سطح البحر، يعانق بقممه الشاهقة السحاب، ويمنح زواره إطلالة فريدة، مقدماً لهم ملاذاً مليئاً بالحماس والتشويق لعشاق المغامرات في الهواء الطلق والرحلات الاستكشافية بين أحضان الطبيعة.







مزار شتوي للعائلات



أصبح «جبل جيس» مزاراً شتوياً يقصده آلاف الأفراد والعوائل، فما إن يأتي الشتاء حتى تبدأ الأسر في التخطيط للخروج لقضاء أوقات ممتعة في هذه المناطق الجبلية الساحرة أو البرية الممتعة، وسط أجواء رائعة ونسمات باردة، لما تتميز به تلك المناطق من طبيعة خلابة.

قمة «جبل جيس»



يتميز «جبل جيس» بتعدد مرافقه وخدماته السياحية، ومنها «قمة جيس للمغامرة» التي تعد بمثابة بوابة لمعالم الجذب والمغامرة المختلفة التي يضمها الجبل، بما في ذلك حديقة منصة المشاهدة، و«جبل جيس» فلايت، بالإضافة إلى جولة منزلقات جيس ومتاهة جيس المعلقة.

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حديقة منصة المشاهدة



تمثل الحديقة وجهة مثالية للسياح وتمتد على مساحة 22.730 متراً مربعاً، إذ تحتضن الحديقة 7 منصات مشاهدة تضم 12 منظاراً تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بمشاهدة أجمل المناظر والإطلالات على الخليج العربي من جهة، وعلى الوديان المنتشرة في سلسلة جبال الحجر من جهة أخرى، على ارتفاع قدره 1250 متراً فوق سطح البحر.



«جبل جيس» فلايت





هو أطول مسار انزلاقي في العالم، حيث تصل السرعة فيه إلى ما بين 120 إلى 150 كم في الساعة، وعلى ارتفاع 1680 متراً فوق سطح البحر، وحطم الرقم القياسي المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



منزلقات «جبل جيس»





تضم جولة منزلقات «جبل جيس» سبعة مسارات انزلاقية ترتفع فوق المنحدرات والأودية المذهلة في «جبل جيس» وترتبط بواسطة تسع منصات مختلفة.

وتمتد المسارات الانزلاقية السبعة على مسافة إجمالية قدرها خمسة كليو مترات (تتراوح مسافة كل منها بين 337 متراً و1 كيلو متر)، بمتوسط سرعة تبلغ 60 كليو متراً في الساعة.

ويحلق المغامرون خلال الجولة ليجدوا أنفسهم على جسر معلق بطول 15 متراً، والذي يعد الأعلى من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقع على ارتفاع 1250 متراً عن مستوى سطح البحر و300 متر عن الأرض، وتتطلب المرحلة الأخيرة من المغامرة عبور هذا الجسر المعلق لمواصلة جولة المسار الانزلاقي إلى خط النهاية.







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«جيس سلايدر»





يوفر «جيس سلايدر» تجربة فريدة للزوار تشمل ركوب زلاجات تسير على أطول مسار فولاذي في المنطقة، في رحلة تمتد لمسافة 1840 متراً وبسرعة تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، أثناء نزولها عبر المسار المتعرج إلى أسفل الجبل.





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متاهة جيس المعلقة





تمنح متاهة المغامرين فرصة لشق طريقهم عبر المسارات المعلقة ومواجهة سلسلة من العوائق، بما في ذلك الحبال والجسور المتذبذبة وحلقات التأرجح.





«فيا فيراتا»





فيا فيراتا.. المسار الانزلاقي، تجربة تتفرد بحجم المسافات التي يتم اختراقها، وعملية التنظيم المحاطة بأقصى شروط السلامة ومعايير الجودة العالمية.

وتعد مغامرة «جبل جيس فيا فيراتا»، الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تضم ثلاث نقاط بداية ونهاية منفصلة لرحلات المشي لمسافات طويلة تحت إشراف المرشدين، إضافة إلى ثلاثة مسارات انزلاقية بطول 50 متراً و60 متراً و300 متر، لتوفر بذلك خيارات تلائم الزوار من مختلف الأعمار والقدرات البدنية.













التخييم



يعد جبل جيس مكاناً مميزاً للتخييم في مختلف أنحاء الجبل، وتوفر مناطق التخييم كافة الخدمات عند سفح الجبل، وتوفر هذه المواقع المناظر الرائعة والسماء الصافية بنجومها المتلألئة ليلاً ومشهد شروق الشمس الخلاب المطل على قمم جبال الحجر.

والجدير بالذكر أن أراضي المنطقة تتصف بوعورتها وصعوبة السير عليها، لذا يجب اصطحاب حصيرة إسفنجية لوضعها تحت حصيرة النوم، إضافة إلى جلب ملابس إضافية لتقيكم من برد الليل.



«السكوتر»



يتاح لزوار جبل «جيس» في منطقة مشاهدة غروب الشمس تجربة استثنائية في قيادة «السكوتر» والتنقل في مختلف المواقع المختلفة من هذه المنطقة الجاذبة، التي تتميز بانخفاض درجات الحرارة على مدار العام.

وتأتي هذه الخدمة الفريدة من نوعها لتوفير مختلف وسائل المتعة والرفاهية على أعلى قمة جبلية في الإمارات.