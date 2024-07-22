«الشارقة للتراث».. يواصل «الراوي الصيفي» للأطفال

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعالياته المجتمعية، خلال موسم الصيف لهذا العام، يواصل معهد الشارقة للتراث تنظيم برامج وأنشطة «مخيم الراوي الصيفي» في نسخته الثالثة، خلال شهر يوليو الجاري في مدينة الشارقة، بالتعاون مع مجلس ضاحية السيوح ومجلس ضاحية الرحمانية.

يتضمن المخيم، الذي ينفذه مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث، حزمة من الورش المتنوعة والفعاليات المفيدة التي تنظم في الفترة الصباحية، ويقدمها مجموعة من المدربين والمختصين بالتراث الوطني والمحلي، وتستهدف الأطفال من كلا الجنسين، وتحديداً للمرحلة العمرية (8 - 12 عاماً).

وقال د. عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، إن "المعهد يحرص على إثراء أوقات النشء والشباب خلال موسم الإجازة الصيفية، من خلال تعزيز ربطهم بالتراث والهوية الإماراتية عبر عقد الفعاليات المبتكرة والأنشطة النافعة والمتنوعة في مجالات مختلفة، بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي لديهم بتراثنا الشعبي وقيمنا الملهمة وموروثنا الأصيل".

وأشار المسلّم إلى أن مخيم الراوي الصيفي يأتي ضمن استعدادات المعهد وتحضيراته الجارية لتنظيم ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الرابعة والعشرين، خلال سبتمبر المقبل، كما أنه "يضاف إلى سلسلة مبادراتنا الصيفية التي نظمها المعهد، ومن بينها مبادرة «تراثنا الأصيل»، وغيرها من الفعاليات التي تسهم في نشر الوعي المجتمعي بالتراث الثقافي في إمارة الشارقة".

وذكرت عائشة الشامسي، مدير مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث، أن النسخة الثالثة من مخيم الراوي الصيفي، تشمل باقة من الورش والدورات المتنوعة والفعاليات الشيقة التي تعود بالفائدة والمرح على تجربة الأطفال المشاركين في حضور هذه الفعاليات في كل من ضاحيتي السيوح والرحمانية، والتي تتوزع على مجالات عدة منها صقل المهارات القيادية، والقراءة والكتابة الإبداعية، وفنون الخط العربي، بالإضافة إلى الورش المتخصصة في الفنون والحرف اليدوية والرياضات التراثية المحلية.

يأتي برنامج المخيم في مجلس ضاحية السيوح، الذي اختتم الأسبوع الماضي، ومجلس ضاحية الرحمانية، الذي انطلق 22 يوليو الجاري ولغاية 25 منه، ليشمل تنظيم ورشة «قصة ومثل» من تنفيذ د. عائشة الغيص، وورشة «تاريخ وفن» يقدمها علي الحمادي، بالإضافة إلى ورشة «أبدع في صنع التحف الفنية»، لفاطمة المسافري، وورشة «عش العصفور» لسماح الحاكمي، وورشة «أسرار الجدة في كتاب قديم» للدكتورة فاطمة بنعمر. فيما يشارك نادي الشارقة للصقارين بتنظيم ورشة «رياضة الصقارة». كما يقدم د. سالم الكتبي ورشة للأطفال حول أصول السنع والقيم الإماراتية، بالإضافة إلى ورشة «قائد الغد»، من تنفيذ عبد الرحمن العمري.