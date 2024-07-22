رنا رئيس.. طبيبة فاشلة!

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الممثلة الشابة رنا رئيس في 3 مسلسلات للعرض على المنصات الرقمية، التي تؤمن بأنها أصبحت منافساً قوياً للفضائيات، وربما تتفوق عليها بقلة عدد الحلقات والجرعة الدرامية المكثفة والابتعاد عن المط والتطويل، الذي تعاني منه مسلسلات القنوات.

أوضحت رنا أنها تفضل هذه النوعية من الأعمال التي تجذب المشاهد لمتابعتها في أي وقت من دون ارتباط بموعد محدد للعرض، والمسلسل الأول هو «روح جدو» من 8 حلقات، مع انتصار وحجاج عبدالعظيم، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج أسامة عرابي.

وتدور أحداثه في إطار من الفانتازيا حول طبيبة نفسية فاشلة - تلعب شخصيتها - ترغب في بيع قصر خاص بها، ولكن تواجه بالعديد من المفاجآت، حيث تسكن «عفاريت» هذا القصر، ويخوض معها رحلة البحث عن مشتر للقصر مريض نفسي تقوم بعلاجه ولكنه يقع في غرامها، ليواجها العديد من المواقف الصعبة في إطار الرعب بشكل كوميدي.

والمسلسل الثاني بعنوان «للأذكياء فقط»، بمشاركة كريم عفيفي وحمدي الميرغني، من 15 حلقة، تأليف محمد ناير وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداثه حول ثلاثة أطباء يسعون لكسب المال لتنفيذ مشروعهم وبحثهم العلمي، ولذلك يوافقون على الخضوع لإحدى التجارب الطبية «كفئران تجارب»، وتضعهم الظروف في العديد من الأزمات، ويعتمد العمل على كوميديا الموقف.

والمسلسل الثالث «انترفيو» مع خالد شباط وميدو عادل، تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين، ويتكون من 10 حلقات، وتدور قصته حول فتاة محللة بيانات، حيث تذهب لإحدى الشركات للحصول على وظيفة، لكنها تواجه أزمة في حياتها بسبب خوفها من الدخول في علاقة عاطفية.

وأشارت رنا رئيس إلى أنها بدأت تصوير فيلم «عيسى»، بطولة مينا مسعود، تأليف هيثم نبيل وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتجسد خلاله شخصية فتاة تعمل أخصائية اجتماعية في دار رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع «عيسى» الذي يقدم شخصيته مينا مسعود.

يُذكر أن رنا شاركت في رمضان الماضي، بمسلسل «سر إلهي»، مع روجينا وأحمد مجدي، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.