«دي سي سوبر هيروز» يعود إلى «عالم وارنر براذرز أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي» عن عودة «موسم دي سي سوبر هيروز» الذي سيمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بباقة من المغامرات والفعاليات الاحتفالية المستوحاة من شخصيات «دي سي سوبر هيروز»، التي تتواصل لغاية 1 سبتمبر المقبل.

ستتاح الفرصة للضيوف لاستعادة ذكريات الطفولة الجميلة من خلال لقاء شخصياتهم المفضلة، مثل «سوبرمان، باتمان، وندر ومان، وذا فلاش» وغيرهم، خلال مواجهتهم لأبرز شخصيات «دي سي» الشريرة في عرض ترفيهي مباشر على مسرح وارنر براذرز بلازا.



صور تذكارية

ولإضفاء المزيد من البهجة والمرح على هذه التجربة، سيتمكن الضيوف من لقاء شخصيات «سوبر لوني تونز» المفضلة لديهم والتي ستتألق بأزياء أبطال «دي سي سوبر هيروز»، ليمنحوا الضيوف تجربة تواصل ولقاء فريداً لالتقاط أجمل الصور التذكارية معهم على مسرح «وارنر براذرز بلازا»، كما يمكن للعائلات التفاعل والتواصل مع شخصيات «دي سي جستس لييغ» الشهيرة في عرض ترفيهي مؤقت يقام في «هول أوف جستس» في «متروبوليس».



حماس وتشويق

كما يتمكن الزوار أيضاً من اختبار مشاعر القوى الخارقة لشخصيات السوبر هيروز من خلال المشاركة في تدريبات «ذا غرين لانترين» وتعلم المهارات الرئيسة ليصبحوا أعضاء مستقبليين في فريق الأبطال جستس لييغ، والمشاركة في جهود حماية ميتروبوليس تحت إشراف «غرين لانترين» نفسه، حيث يواجه المشاركون تحديات وعقبات فريدة في مغامرة ترفيهية حافلة بالحماس والتشويق، مما يوفر للحضور من جميع الأعمار تجربة لا تُنسى من الحماس والإثارة خلال هذا الموسم المميز.



تجربة فريدة

وينضم الزوار إلى شخصيات لوني تونز الشهيرة، مثل باغز باني ودافي داك، الذين يتألقون بملابس «دي سي سوبر هيروز»، مما يضيف لمسة سحرية للمناسبة، وستتاح الفرصة للأبطال الصغار لقضاء أوقات مميزة في «أكاديمية جستس لييغ للتدريب» والمشاركة في العديد من الورش والجلسات المميزة مثل رسم وتلوين شخصيات الأبطال، واستكمال الألغاز، وجمع البطاقات، ورسم قناع البطل الخارق المفضل على وجوههم.

وسواء كنت من عشاق أبطال دي سي سوبر هيروز، أو تبحث عن مغامرة عائلية حافلة بمشاعر البهجة والترفيه هذا الصيف، فإن موسم دي سي سوبر هيروز في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، يقدم تجربة ترفيهية فريدة تضمن أقصى درجات المرح والبهجة.



«بلاك كناري»

للمرة الأولى في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، تتواجد شخصية «بلاك كناري» الشهيرة بين معجبيها خلال عرض تفاعلي مؤقت، حيث سيتمكن خلاله الضيوف أيضاً من لقاء عدد من أبطال «دي سي» مثل مع باتمان وبات غيرل، في تجربة مميزة على المسرح الرئيسي في غوثام سيتي.