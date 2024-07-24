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21 يوليو اليوم الأكثر حرارة على الإطلاق

21 يوليو اليوم الأكثر حرارة على الإطلاق
24 يوليو 2024 09:18

قال مرصد كوبرنيكوس المناخي الأوروبي إن يوم الأحد الماضي، الموافق 21 يوليو الجاري، كان اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم.
ونقلت وسائل إعلام عن بيان للمرصد قوله إن متوسط درجة حرارة الهواء السطحي العالمي الذي بلغ 17.09 درجة مئوية، يوم الأحد الماضي، كان الأكثر دفئا في السجلات القياسية منذ عام 1940 والأكثر دفئا تشهده الأرض مشيراً إلى أن الرقم القياسي اليومي قد يتم تجاوزه مجدداً في الأيام المقبلة قبل انخفاض متوقع في درجات الحرارة، رغم احتمال حدوث تقلبات في الأسابيع المقبلة.

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وكانت درجة الحرارة القياسية الجديدة أعلى بمقدار 0,01 درجة مئوية فقط من سابقتها البالغة 17.08 درجة مئوية والمسجلة في 6 يوليو 2023.

المصدر: وام
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