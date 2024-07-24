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«الملاحة البحرية» في نادي دبا الحصن

«الملاحة البحرية» في نادي دبا الحصن
24 يوليو 2024 13:50

أبوظبي (الاتحاد)
تعرف منتسبو نادي دبا الحصن الثقافي الرياضي على الملاحة البحرية خلال زيارة شملت كلاً من متحف الشارقة البحري وزيارة مربى الأحياء المائية، وذلك ضمن فعاليات صيف الشارقة للنشاط الصيفي «عطلتنا غير» تحت شعار «الاستدامة»، برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

حضر الفعاليات كل من الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي، ومحمد علي محمد الظهوري، رئيس لجنة الأنشطة الثقافية والمجتمعية بالنادي. وحملت الزيارتان أهمية كبيرة للمنتسبين حول تعلم تاريخ الملاحة البحرية في الشارقة والخليج العربي، مما يوسع من معرفة المنتسبين بالثقافة المحلية والتراث والحياة البحرية.

وشهد النادي العديد من الألعاب الرياضية التي تشجع على ممارسة النشاط البدني والحفاظ على اللياقة، والألعاب المائية، كما نظِّمت مسابقة ثقافية إلكترونية على مسرح النادي حول كيفية الحفاظ على البيئة وأهمية الاستدامة، وتم تكريم الفائزين بجوائز تشجيعية.

 

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