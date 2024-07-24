«إيمج نيشن أبوظبي».. دورة تدريبية حول صناعة أفلام «Screenlife»

أبوظبي (الاتحاد)

وجهت شركة «إيمج نيشن أبوظبي»، بالتعاون مع شركة الإنتاج الفني «بازيليفز»، الدعوة لصنّاع الأفلام الطموحين والمشاركين المحتملين في برنامج مسرعات تطوير أفلام «Screenlife» للانضمام إلى دورة تدريبية عبر الإنترنت مساء غد الخميس.

تتيح ورشة العمل، ضمن الدورة التدريبية، الفرصة للمشاركين لاكتساب خبرات ورؤى حصرية حول تطوير أفلام «Screenlife» تحت إشراف كوكبة من الخبراء، ويشمل ذلك الإجابة عن استفساراتهم، والتعرّف على كيفية تقديم مشاريعهم في برنامج المسرعات المتخصص في تطوير أفلام «Screenlife».

يستهدف برنامج المسرّعات بإمارة أبوظبي تدريب الكوادر المحلية، سواء من مواطني الدولة أو المقيمين، على استخدام هذا النمط السينمائي الرقمي المبتكر والذي يسرد الأحداث بالكامل عبر شاشات أجهزة الحواسيب الشخصية أو شاشات الهواتف الذكية.

تستهل هذه الدورة التدريبية بمقدمة من إعداد وتقديم ماريا زاتولوفسكايا، التي قادت تطوير عدد من أفلام «screenlife» في شركة الإنتاج الفني «بازيليفز» التابعة لمخرج هوليوود الشهير تيمور بيكمامبيتوف.

وبصفتها المديرة التنفيذية في الشركة، قامت أيضاً بإعداد مشاريع سينمائية بتنسيق «screenlife»، مثل «Unfriended»، و«Searching»، و«Resurrected».

بعد المقدمة، ستُتاح للمشاركين فرصة التحدث مع جوان كوشنر، مديرة برنامج «Screenlife» في أبوظبي ومنتجة فيلم «Life Hack»، بالإضافة إلى أندرو سميث، مدير الاتصالات والتسويق، واللذين سيرحبان بالإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بتطوير وتنسيق صناعة الأفلام من هذا النوع.

كما توفر ورشة العمل معلومات حول برنامج مسرعات أفلام «Screenlife» القادم، والذي من المقرر انطلاقه في سبتمبر 2024، حيث يتعرف المشاركون على كافة الإرشادات التوجيهية الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية المشاركة في هذه المبادرة الملهمة.