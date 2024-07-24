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الترفيه

«السراب».. يعيد دياموند للدراما المصرية

دياموند بوعبود
25 يوليو 2024 00:55

سعيد ياسين (القاهرة)

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تعود الممثلة اللبنانية دياموند بوعبود للدراما المصرية بعد غياب عامين، من خلال مسلسل «السراب»، وقالت إنها تجسد فيه شخصية جديدة تماماً عليها، تمثل إضافة مهمة لمشوارها، كونها مركبة ومليئة بالتعقيدات الدرامية، وهي لفتاة تقع في غرام مسؤول مالي يعمل في البورصة. 
وأضافت دياموند أن العمل يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة التي تسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية، ويركز على عالم المال والأعمال، والضغوط التي يتعرض لها العاملون به، والجانب المظلم من حياتهم، بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي ونجلاء بدر وإنجي المقدم وهاني عادل وأحمد وفيق وجيهان الشماشرجي، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.
وأشارت بوعبود إلى أنها تتلقى ردود فعل طيبة حول دورها في المسلسل السوري «البورد» مع باسم ياخور وسلوم حداد، وتناول في إطار من الغموض، قصة مجلس إدارة «البورد»، حيث يسيطر فيه القوي على كل شيء، ولا يملك الضعيف حتى نفسه، فتسعى فتاة ﻹثبات جدارتها، وتمنع أي شخص من الاقتراب من مساحتها الخاصة، بعد توليها منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
وكانت دياموند قد شاركت في عدد من الأعمال الفنية المصرية السينمائية والدرامية والمسرحية، منها «بطلوع الروح»، و«السهام المارقة» و«حسن المصري» و«شيء غريب»، وشاركت بعدها في عدد من الأعمال اللبنانية والسورية، منها «أنا»، و«النحات»، و«قضية رقم 23»، و«كتابة على الثلج»، و«أبرياء ولكن»، و«بنت الشهبندر»، و«ملح التراب»، و«طالع نازل»، و«تنورة ماكسي»، و«روبي»، و«باب إدريس»، و«السجينة»، و«دخان بلا نار».

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