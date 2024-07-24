«أبوظبي للتراث» تفتح باب التسجيل بـ«المنكوس 4»

أبوظبي (وام)

أعلنت هيئة أبوظبي للتراث، فتح باب التسجيل أمام الراغبين بالمشاركة في برنامج «المنكوس» التلفزيوني بموسمه الرابع، حتى 22 أغسطس المقبل، ويختص البرنامج بلحن المنكوس، أحد ألحان الشعر النبطي، ويبحث عن المواهب التي تمتلك أعذب الأصوات، وتتلاقى خلاله الأجيال بهُويتهم وأصواتهم وتنافسهم الذي يُكمل مشوار الآباء ويرسم درب الأبناء المعتزين بتراثهم لنقله إلى الأجيال المقبلة.

يشترط البرنامج على المشارك التسجيل عبر موقع البرنامج الإلكتروني (www.almankous.ae)، وتعبئة استمارة التسجيل، وألا يقل عمر المشارك عن 18 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، وأن يقدِّم مقطعاً مصوَّراً لا يقل عن 30 ثانية ولا يزيد على دقيقة واحدة، يحتوي على أدائه للحن المنكوس بصوتٍ واضحٍ من دون أيِّ مؤثرات صوتية.

ويسعى برنامج المنكوس إلى إلقاء الضوء على لحن المنكوس الأصيل، ومدِّ جسور التواصل بين الجيل القديم وجيل الشباب، والحفاظ على الموروث الثقافي، مشكِّلاً منصة ثقافية للتعريف به وبأساليب أدائه وبأبرز وجوه هذا الفن الخليجي الأصيل.

وشهد برنامج المنكوس في موسمه الثالث منافساتٍ قويةً بين النجوم المشاركين في الحلقات المباشرة التي بُثَّت من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، وتنافس فيها 18 نجماً ضمن مراحل امتدت عبر 8 أمسيات، تناولت الكنوز والفنون التراثية المرتبطة بألحان الشعر النبطي.

وقدَّم البرنامج على مدى مواسمه السابقة 54 نجماً من نجوم لحن المنكوس، وحصد لقب «فارس المنكوس» في الموسم الثالث محمد حسين الراشدي من سلطنة عُمان، وكان لقب الموسم الثاني من نصيب عبدالله فهد الصخابرة من المملكة العربية السعودية، ونال لقب الموسم الأول حمدان المنصوري من دولة الإمارات.