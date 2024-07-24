العائلة المالكة البريطانية.. صديقة للبيئة

لندن (أ ف ب)

أكّدت العائلة المالكة البريطانية أنها ستعتمد تقنيات تساهم في الحدّ من بصمتها الكربونية، على ما أعلن قصر باكنغهام الأربعاء في بيان، ومنها السيارات الكهربائية الفاخرة، وألواح الطاقة الشمسية على القصور، والوقود المستدام لطائرات الهليكوبتر.

وأعلنت العائلة في تقريرها السنوي 2023-2024 عن النفقات الملكية، نيتها تحويل سيارات الليموزين التي تستخدمها من طراز «بنتلي» إلى الوقود الحيوي اعتباراً من السنة المقبلة، وعلى المدى الطويل تحويل أسطول مركباتها إلى كهربائي، واعتماد وقود الطيران المستدام في أقرب وقت ممكن لطائراتها المروحية.