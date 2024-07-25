ورشة الخط العربي في نادي الذيد

الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الذيد ورشة الخط العربي، ضمن برنامج صيف الشارقة الرياضي وأسبوع الاستدامة، وقدمها المحاضر أنور عثمان، حيث اشتملت على تعليم المشاركين فنون خط الرقعة والنسخ، وكيفية رسم الأحرف، والتعرف على مواضعها.

وتمكن المشاركون، خلال الورشة، من كتابة أسمائهم وعبارات خاصة بأسبوع الاستدامة. وجاءت الورشة وفق خطة إدارة النشاط الصيفي لتنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب، مع إضافة أهمية تعلم الخط العربي منذ الصغر لثقافة وتراث الشباب، وتعزيز الاستدامة عبر الأجيال.

وفي ختام الورشة، كرم راشد عبد الله بن هويدن، أمين السر بنادي الذيد، ومهير عبيد الخيال الطنيجي، المدير الإداري للنادي ورئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي، أنور عثمان تقديراً لجهوده في إثراء معرفة المشاركين بفن الخط العربي وتنمية مهاراتهم.

وأكد بن هويدن أهمية هذه الورشة في صقل مهارات الشباب، وتعزيز تفاعلهم مع التراث العربي والثقافي، مؤكداً أن ذلك يسهم في بناء جيل مستدام يحافظ على الهوية الثقافية للمنطقة.