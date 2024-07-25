«نظارتي الشمسية».. ورشة نوعية لـ «صيف الحمرية»

الشارقة (الاتحاد)

تفاعل المشاركون من منتسبي النشاط الصيفي بالحمرية، من مختلف الفئات العمرية مع ورشة يدوية حملت عنوان «نظارتي الشمسية»، واكتسبوا العديد من المهارات الإبداعية في فك وتركيب تلك النظارات والتعامل مع عدساتها كإحدى طرق حل المشكلات والانطلاق بالملكات. الورشة تم تنظيمها في إطار تواصل بلدية الحمرية في فعاليات صيف الشارقة المقام لهذا العام تحت شعار «عطلتنا غير»، بتنظيم من نادي الحمرية وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وتلاقت أهداف الورشة مع الغايات المتوقعة من برنامج صيف الشارقة لتعزيز طاقات المشاركين واكتشاف مواهبهم واستثمار أوقاتهم بكل ما هو نافع ومفيد، وإضافة المعلومات لدى الناشئة وتنمية مهارات التواصل والاستماع والانتباه لديهم.

قدمت الورشة شيخة محمد الشامسي وحنان الشامسي وشيخة جمال الشامسي، من الكوادر الوطنية في بلدية الحمرية، وتضمنت القسم الترفيهي والمشغولات اليدوية، وذلك لتحفيز الإبداع والتفكير الابتكاري لدى المشاركين.

وقالت شيخة محمد الشامسي إن «نظارتي الشمسية» وفرت مساحة لمنتسبي صيف الشارقة الرياضي بالحمرية للتعبير عن أفكارهم وإظهار إبداعهم من خلال الأنشطة اليدوية والمشاريع الفنية والعملية، وعززت الثقة بالنفس لديهم، وأسهمت في تعريفهم على أهمية استكمال المشاريع وحل المشكلات وتوثيق شعورهم بالإنجاز والقدرة على تحقيق الأهداف.

وأكدت حنان الشامسي على أن الورشة عززت من الصحة الذهنية عند المشاركين، وهدفت إلى تنمية المهارات الحركية الدقيقة، مثل عملية الإمساك بالنظارة الشمسية وتزيينها، وشجعت المشاركين من مختلف الفئات العمرية على اللعب والتجربة، في بيئة ممتعة ومريحة وترفيهية.

وأشارت شيخة جمال الشامسي الى أن الورشة شهدت تجاوباً كبيراً وتفاعلاً لافتاً من اليافعين في مشهد من الابتكار والتصميم الابداعي، مؤكدة على أن القائمات على الورشة حرصن على منح المشاركين مساحات للتفكير الإبداعي بخطوات سهلة وبسيطة تتناسب مع فئاتهم العمرية.

القدرة على تحقيق الأهداف.

أما الموظفة حنان الشامسي التي بدورها أكدت على أن الورشة عززت من الصحة العقلية والذهنية عند المشاركين، وهدفت الى تنمية المهارات الحركية الدقيقة، مثل عملية الامساك بالنظارة الشمسية وتزيينها وعززت من مهارة التنسيق لديهم، علاوةً على أن الورشة شجعت المشاركين من مختلف الفئات العمرية على اللعب والتجربة، في بيئة ممتعة ومريحة وترفيهية.

من ناحيتها أشارت الموظفة شيخة جمال الشامسي من قسم الإتصال المؤسسي في بلدية الحمرية الى أن الورشة شهدت تجاوباً كبيراً وتفاعلاً، لافتاً من اليافعين المشاركين في الورشة في مشهد ملؤة الإبتكار والتصميم من منظور ابداعي، مؤكدة على أن القائمات على الورشة حرصن على اعطاء المشاركين مساحات للتفكير الإبداعي بخطوات سهلة وبسيطة تتناسب وفئاتهم العمرية.