الخميس 25 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«نظارتي الشمسية».. ورشة نوعية لـ «صيف الحمرية»

«نظارتي الشمسية».. ورشة نوعية لـ «صيف الحمرية»
25 يوليو 2024 13:13

الشارقة (الاتحاد)
تفاعل المشاركون من منتسبي النشاط الصيفي بالحمرية، من مختلف الفئات العمرية مع ورشة يدوية حملت عنوان «نظارتي الشمسية»، واكتسبوا العديد من المهارات الإبداعية في فك وتركيب تلك النظارات والتعامل مع عدساتها كإحدى طرق حل المشكلات والانطلاق بالملكات. الورشة تم تنظيمها في إطار تواصل بلدية الحمرية في فعاليات صيف الشارقة المقام لهذا العام تحت شعار «عطلتنا غير»، بتنظيم من نادي الحمرية وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي.
وتلاقت أهداف الورشة مع الغايات المتوقعة من برنامج صيف الشارقة لتعزيز طاقات المشاركين واكتشاف مواهبهم واستثمار أوقاتهم بكل ما هو نافع ومفيد، وإضافة المعلومات لدى الناشئة وتنمية مهارات التواصل والاستماع والانتباه لديهم.
قدمت الورشة شيخة محمد الشامسي وحنان الشامسي وشيخة جمال الشامسي، من الكوادر الوطنية في بلدية الحمرية، وتضمنت القسم الترفيهي والمشغولات اليدوية، وذلك لتحفيز الإبداع والتفكير الابتكاري لدى المشاركين.
وقالت شيخة محمد الشامسي إن «نظارتي الشمسية» وفرت مساحة لمنتسبي صيف الشارقة الرياضي بالحمرية للتعبير عن أفكارهم وإظهار إبداعهم من خلال الأنشطة اليدوية والمشاريع الفنية والعملية، وعززت الثقة بالنفس لديهم، وأسهمت في تعريفهم على أهمية استكمال المشاريع وحل المشكلات وتوثيق شعورهم بالإنجاز والقدرة على تحقيق الأهداف.
وأكدت حنان الشامسي على أن الورشة عززت من الصحة الذهنية عند المشاركين، وهدفت إلى تنمية المهارات الحركية الدقيقة، مثل عملية الإمساك بالنظارة الشمسية وتزيينها، وشجعت المشاركين من مختلف الفئات العمرية على اللعب والتجربة، في بيئة ممتعة ومريحة وترفيهية.
وأشارت شيخة جمال الشامسي الى أن الورشة شهدت تجاوباً كبيراً وتفاعلاً لافتاً من اليافعين في مشهد من الابتكار والتصميم الابداعي، مؤكدة على أن القائمات على الورشة حرصن على منح المشاركين مساحات للتفكير الإبداعي بخطوات سهلة وبسيطة تتناسب مع فئاتهم العمرية.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يوجه بزيادة مساحة الأراضي بمنطقة البحايص في كلباء
مهرجان الذيد للرطب ينطلق اليوم

القدرة على تحقيق الأهداف.
أما الموظفة حنان الشامسي التي بدورها أكدت على أن الورشة عززت من الصحة العقلية والذهنية عند المشاركين، وهدفت الى تنمية المهارات الحركية الدقيقة، مثل عملية الامساك بالنظارة الشمسية وتزيينها وعززت من مهارة التنسيق لديهم، علاوةً على أن الورشة شجعت المشاركين من مختلف الفئات العمرية على اللعب والتجربة، في بيئة ممتعة ومريحة وترفيهية.
من ناحيتها أشارت الموظفة شيخة جمال الشامسي من قسم الإتصال المؤسسي في بلدية الحمرية الى أن الورشة شهدت تجاوباً كبيراً وتفاعلاً، لافتاً من اليافعين المشاركين في الورشة في مشهد ملؤة الإبتكار والتصميم من منظور ابداعي، مؤكدة على أن القائمات على الورشة حرصن على اعطاء المشاركين مساحات للتفكير الإبداعي بخطوات سهلة وبسيطة تتناسب وفئاتهم العمرية.

الشارقة
آخر الأخبار
سعود بن صقر يستقبل السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى الإمارات
علوم الدار
سعود بن صقر يستقبل السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى الإمارات
اليوم 14:36
شهريار.. أمل كلباء!
الرياضة
شهريار.. أمل كلباء!
اليوم 14:30
الإمارات تؤكد على تضافر الجهود لإنهاء المعاناة في غزة
علوم الدار
الإمارات تؤكد على تضافر الجهود لإنهاء المعاناة في غزة
اليوم 14:26
«أمنية» تحقّق حلم الطفل أمين
الترفيه
«أمنية» تحقّق حلم الطفل أمين
اليوم 13:44
«المنشطات» تطرد إيوسكو من الأولمبياد!
الرياضة
«المنشطات» تطرد إيوسكو من الأولمبياد!
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©