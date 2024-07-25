«أمنية» تحقّق حلم الطفل أمين

أبوظبي (الاتحاد)

تمكّنت مؤسسة تحقيق أمنية الإماراتية من تحقيق أمنية الطفل أمين (9 سنوات)، بالحصول على بطاقة ياس السنوية الذهبية، وذلك بالتعاون مع شركة ميرال.

وغمرت الفرحة قلب أمين وارتسمت ابتسامة السعادة على وجهه بعد الاستقبال الحافل له مع عائلته من قبل القائمين على «سي وورلد»، الجيل الجديد من المدن الترفيهية للحياة البحرية، إضافة إلى فريق عمل المؤسسة.

وصرّح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لـ «تحقيق أمنية»: يُسعدنا وبالتعاون مع «ميرال» الرائدة في تطوير تجارب الترفيه والاستجمام على مستوى عالمي في جزيرة ياس، والتي أسعدت الجمهور من أنحاء العالم، أن نتمكّن من تحقيق أمنية الطفل أمين في الحصول على بطاقة ياس السنوية الذهبية، والاستمتاع بفرصة الدخول على مدار العام لـ 4 مدن ترفيهية تحطم الأرقام القياسية: عالم فيراري، ياس ووتروورلد، عالم وارنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس - أبوظبي.

وأضاف: نفتخر بهذا التعاون الخيري الرائع الذي يُسهم في تعزيز مشاعر السعادة لدى أطفالنا الذين يُعانون من أمراض مُزمنة عبر تحقيق أمنياتهم التي تشكّل لديهم أحلاماً جميلة تنعش قلوبهم الصغيرة، ونتطلّع قدماً إلى مزيد من التعاون مع الشركات والمؤسسات التي تسعى إلى الارتقاء بمسؤولياتها المجتمعية، ونشر مشاعر التفاؤل والأمل والمحبة.