السبت 27 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

فيلم «Kalki».. ملحمة أسطورية

لقطة من الفيلم (من المصدر)
26 يوليو 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)
«Kalki 2898 AD».. ملحمة سينمائية بوليوودية أسطورية تمزج بين الفانتازيا والأكشن والتشويق، وتجمع نخبة من نجوم السينما الهندية، عبر فيلم تدور أحداثه في حقبة زمنية في المستقبل البعيد، وتستعرض صراعاً بين الخير والشر.
شارك في بطولة الفيلم كل من برابهاس، أميتاب باتشان، كمال حسان، ديبيكا بادكون، ديشا باتاني وكيرثي سوريش، تأليف وإخراج ناج آشوين.

أضخم الإنتاجات
يُعتبر «Kalki 2898 AD»، من أضخم الإنتاجات البوليوودية، وتم إطلاق الفيلم الذي يُعرض في صالات السينما المحلية، بلغات عدة، منها التيلجو والهندية والإنجليزية، وتدور أحداثه في عالم مستقبلي كارثي يعاني ندرة الموارد، حيث تبقى مدينة واحدة تُدعى «كاسي»، يعيش فيها الأثرياء في رفاهية داخل مجمّع هائل، بينما يعاني الباقون حياة قاسية، ويسعون لدخول «كاسي»، ولكن في كل مرة تفشل مخططاتهم، وسط دمار هائل يعم على المنطقة، خصوصاً مع الأسلحة والمعدات القتالية الحديثة تقنياً التي يستخدمها الشرير «سوبريم ياسكين» وفريقه الذين يتحكمون في الموارد. 

أخبار ذات صلة
عرض «مَالك صَلاح» بالسينما المحلية اليوم
«إيمج نيشن أبوظبي».. دورة تدريبية حول صناعة أفلام «Screenlife»

الخير والشر
البطل الخارق «أشواتثاما»، الذي يجسده أميتاب باتشان والمحارب «بهايرافا» الذي يجسده برابهاس، و«سوماثي» التي تلعبها ديبيكا بادكون، والشرير «سوبريم ياسكين» الذي يجسده كمال حسن، يخوضون معركة من أجل المستقبل، وصراعاً بين الخير والشر، حيث ينطلق «أشواتثاما»، وهي شخصية من الأساطير الهندية في رحلة في سبيل تحقيق العدالة والتصدي لمختلف قوى الشر التي تهدد البشرية، ويحاول بشتى الطرق مساعدة الضعفاء الذين يعانون بؤس الحياة والمرض بسبب شح الموارد، والدخول في هذه المدينة التي توفر المأوى والتكنولوجيا والرفاهية، والتي يتحكم بها «سوبريم ياسكين» وفريقه.

مؤثرات مبهرة
أدى أميتاب باتشان بالرغم من كبر سنه، المشاهد القتالية باحترافية، ونفّذ المخرج ناج آشوين المعارك بمؤثرات بصرية وتقنيات تكنولوجية مبهرة، خصوصاً في مشاهد الأكشن التي جمعت بين باتشان وبرابهاس.

السينما الهندية
بوليوود
السينما
الأفلام السينمائية
أميتاب باتشان
برابهاس
ديبيكا بادكون
ديشا باتاني
السينما البوليوودية
آخر الأخبار
اليونسكو تسجل مناجم الذهب بجزيرة يابانية في قائمتها للتراث الثقافي العالمي
الترفيه
اليونسكو تسجل مناجم الذهب بجزيرة يابانية في قائمتها للتراث الثقافي العالمي
اليوم 12:51
العين يختبر 24 لاعباً في ودية «الزمامرة»
الرياضة
العين يختبر 24 لاعباً في ودية «الزمامرة»
اليوم 12:30
ميسّي يغيب عن إنتر ميامي في بداية «كأس الرابطتين»
الرياضة
ميسّي يغيب عن إنتر ميامي في بداية «كأس الرابطتين»
اليوم 12:15
ألمانيا تحث مواطنيها على الانتقال من المدن إلى الضواحي
الأخبار العالمية
ألمانيا تحث مواطنيها على الانتقال من المدن إلى الضواحي
اليوم 11:52
استمرار الاضطراب في حركة القطارات السريعة في فرنسا
الأخبار العالمية
استمرار الاضطراب في حركة القطارات السريعة في فرنسا
اليوم 11:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©