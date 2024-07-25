فيلم «Kalki».. ملحمة أسطورية

أبوظبي (الاتحاد)

«Kalki 2898 AD».. ملحمة سينمائية بوليوودية أسطورية تمزج بين الفانتازيا والأكشن والتشويق، وتجمع نخبة من نجوم السينما الهندية، عبر فيلم تدور أحداثه في حقبة زمنية في المستقبل البعيد، وتستعرض صراعاً بين الخير والشر.

شارك في بطولة الفيلم كل من برابهاس، أميتاب باتشان، كمال حسان، ديبيكا بادكون، ديشا باتاني وكيرثي سوريش، تأليف وإخراج ناج آشوين.

أضخم الإنتاجات

يُعتبر «Kalki 2898 AD»، من أضخم الإنتاجات البوليوودية، وتم إطلاق الفيلم الذي يُعرض في صالات السينما المحلية، بلغات عدة، منها التيلجو والهندية والإنجليزية، وتدور أحداثه في عالم مستقبلي كارثي يعاني ندرة الموارد، حيث تبقى مدينة واحدة تُدعى «كاسي»، يعيش فيها الأثرياء في رفاهية داخل مجمّع هائل، بينما يعاني الباقون حياة قاسية، ويسعون لدخول «كاسي»، ولكن في كل مرة تفشل مخططاتهم، وسط دمار هائل يعم على المنطقة، خصوصاً مع الأسلحة والمعدات القتالية الحديثة تقنياً التي يستخدمها الشرير «سوبريم ياسكين» وفريقه الذين يتحكمون في الموارد.

الخير والشر

البطل الخارق «أشواتثاما»، الذي يجسده أميتاب باتشان والمحارب «بهايرافا» الذي يجسده برابهاس، و«سوماثي» التي تلعبها ديبيكا بادكون، والشرير «سوبريم ياسكين» الذي يجسده كمال حسن، يخوضون معركة من أجل المستقبل، وصراعاً بين الخير والشر، حيث ينطلق «أشواتثاما»، وهي شخصية من الأساطير الهندية في رحلة في سبيل تحقيق العدالة والتصدي لمختلف قوى الشر التي تهدد البشرية، ويحاول بشتى الطرق مساعدة الضعفاء الذين يعانون بؤس الحياة والمرض بسبب شح الموارد، والدخول في هذه المدينة التي توفر المأوى والتكنولوجيا والرفاهية، والتي يتحكم بها «سوبريم ياسكين» وفريقه.

مؤثرات مبهرة

أدى أميتاب باتشان بالرغم من كبر سنه، المشاهد القتالية باحترافية، ونفّذ المخرج ناج آشوين المعارك بمؤثرات بصرية وتقنيات تكنولوجية مبهرة، خصوصاً في مشاهد الأكشن التي جمعت بين باتشان وبرابهاس.