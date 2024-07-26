صواريخ "فالكون 9" جاهزة للاقلاع مجدداً

أعلنت هيئة تنظيم الطيران الأميركية أن صواريخ فالكون 9 التابعة لشركة "سبيس إكس" والتي سُحبت من الخدمة موقتاً، يمكنها استئناف رحلاتها.



وكان صاروخ من طراز فالكون 9 انطلق من كاليفورنيا في 11 يوليو لوضع 20 من أقمار "ستارلينك" الاصطناعية التابعة للمجموعة في المدار، والتي كان من المقرر أن تنضم إلى كوكبتها التي توفر الإنترنت من الفضاء.

وأوضحت الشركة التي يملكها إيلون ماسك في بيان "أثناء الاحتراق الأول لمحرك المرحلة الثانية لفالكون 9، تسرب الأكسجين السائل داخل المادة العازلة المحيطة بمحرك المرحلة العليا".

وأضافت "تم تحديد سبب التسرب على أنه صدع في جهاز استشعار للضغط متصل بنظام الأكسجين في المركبة".



وبعد التحقيق الذي أجري في الحادث، قالت إدارة الطيران الفدرالية إنه "لا توجد مشكلات سلامة عامة مرتبطة بهذا الخلل" وأن مركبة فالكون 9 "يمكن أن تعود إلى الخدمة فيما يتواصل التحقيق".

ويُستخدم صاروخ "فالكون 9" في مهمات إعادة الإمداد إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا، كما ينقل رواد الفضاء بانتظام إلى هناك.