«فعاليات دبي».. أنشطة وعروض موسيقية

دبي (الاتحاد)

يقدم جدول فعاليات دبي، مجموعة تجارب صيفية وعروضية تناسب مختلف الأذواق والأعمار.

وتتضمن الفعاليات الصيفية «أوبرا عايدة» الكلاسيكية للمؤلف الموسيقي الشهير جوزيبي فيردي، والعرض البوليوودي المفعم بالحيوية والرقص للمغني شان، مسرحية الأولى من نوعه، التي تروي قصة عالم يبحث عن سر السعادة الزوجية من خلال برنامج علميّ فريد، إلى جانب الكثير من الفعاليات المتنوعة الأخرى، بما فيها: ذكريات شباب المستقبل مع عائلة طرقانبيكوز أوف يو: مهرجان الموسيقى الصينية، حفل فرقة باروكيا ني إدغار نتالي عوكر في عرض مباشر، حفل فرقة أبوكاليبتيكا، الباليه الرومنسي جيزيل، السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، حفل كارلا بروني الحيّ، حفل للفنانة أنغام، أغنيات من فترة موتاون أومبرتو توزي: الجولة النهائية أتول خاطري في عرض مباشر.