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«بيت العائلة الإبراهيمية» من أفضل الوجهات على قائمة «تايم»

«بيت العائلة الإبراهيمية» من أفضل الوجهات على قائمة «تايم»
26 يوليو 2024 13:37

أبوظبي (الاتحاد) 
أعلنت مجلة «تايم» الأميركية أمس، قائمتها السنوية لأفضل الوجهات السياحية في العالم، والتي تسرد 100 وجهة استثنائية توصي بزيارتها والإقامة فيها. وأعدت مجلة «تايم» هذه القائمة من ترشيحات شبكتها العالمية من المراسلين والمساهمين البارزين، إضافةً إلى عمليات تقديم الطلبات المباشرة.

وتضمنت الترشيحات مجموعة متنوعة من الأماكن والوجهات مثل الفنادق والرحلات البحرية والمطاعم والمعالم السياحية والمتاحف والمتنزهات، مع التركيز على المواقع التي تقدم للزوار تجارب جديدة ومُلهمة، حيث اختير «بيت العائلة الإبراهيمية» ضمن الوجهات السياحية الجديدة التي تزخر بتجارب وفعاليات رائعة.

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وورد في المقال المنشور: يكتسب «بيت العائلة الإبراهيمية» في أبوظبي، الذي يضم مسجداً وكنيساً يهودياً وكنيسة، زخماً متنامياً وغير مسبوق بفضل دوره الحيوي وجهوده المبذولة في تعزيز قيم التسامح والتفاهم المتبادل بين الأديان. ومنذ افتتاحه في مارس 2023، أظهر رسالته المتمثّلة في تحقيق التعايش السلمي والتبادل المعرفي والحوار البنّاء بين الأديان، وهو يرحب بجميع أبناء المجتمعات الإسلامية واليهودية والمسيحية لأداء الصلاة والشعائر الدينية بدولة الإمارات، لاسيّما وأنه استضاف في عامه الأول أكثر من 250 ألف مصلٍ وزائر، ونظّم أكثر من 250 فعالية مجتمعية.

 

أبوظبي
بيت العائلة الإبراهيمية
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