«بيت الحكمة» يطلق مخيمات تنمية المواهب

الشارقة (الاتحاد)

أطلق بيت الحكمة في الشارقة 3 مخيمات صيفية تتضمن عدداً من البرامج المتنوعة التي تستهدف الأطفال والشباب ومحبي التصنيع الرقمي والبرمجة بالذكاء الاصطناعي، على مدار أكثر من 40 يوماً، وتتواصل حتى 28 أغسطس.

ويأتي المخيم الأول بعنوان «مخيم الجزري للابتكار الرقمي»، وتتوزع فعالياته على برامج رئيسة منها: «عباقرة الروبوتات»، و«المهارات الفنية الإبداعية». أما المخيم الثاني الذي يحمل عنوان «حي بن يقظان ومهارات الحياة» فيستهدف الأطفال، ويضم 5 أنشطة تفاعلية وجلسات متنوعة، فيما يجمع المخيم الثالث «فئة الشباب» على سلسلة فعاليات وأنشطة معرفية وإبداعية متنوعة.

وتستهدف المخيمات تمكين الأطفال والشباب من تطوير ذواتهم، وتنمية مهاراتهم الفكرية والعلمية التي يحتاجونها في حياتهم العملية، واكتشاف المواهب والقدرات، إذ توفر بيئة خصبة لممارسة الهوايات الفنية والرياضية والموسيقية، والانطلاق في رحلات إلى عالم المغامرة والابتكار.

منصات للإلهام والتميز

وقالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: «أطفالنا هم المستقبل، وشبابنا هم قادة الغد، ولهذا نسعى إلى توفير فرص النمو والتطور لهم، وصقل مواهبهم العلمية والاجتماعية والفنية، وإلهامهم للتميز في مختلف المجالات، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة للمساهمة في نهضة مجتمعنا وتعزيز مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات، ولهذا ندعو في بيت الحكمة أولياء الأمور لتشجيع أطفالهم على المشاركة في مخيماتنا الصيفية وبرامجها المتنوعة التي تناسب كافة الفئات العمرية».

وضمن «مخيم الجزري للابتكار الرقم»، يقدم مختبر الجزري في بيت الحكمة برنامج «عباقرة الروبوتات» خلال الفترة من 29 يوليو حتى 1 أغسطس، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، ويتيح فرصة لتعلّم وتطبيق أساسيات الهندسة والإلكترونيات والدارات الكهربائية، والتعرف على الروبوتات والبرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

«المهارات الفنية الإبداعية»

وفي الأسبوع الأخير من المخيم، ينطلق برنامج «المهارات الفنية الإبداعية» ويستمر من 5 - 8 أغسطس من الساعة 10:00 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، ويتعلم خلاله المشاركون مهارات فنية وإبداعية باستخدام تقنيات التصنيع الرقمي المتاحة في مخبر الجزري، ومن بينها فنون الفسيفساء والتطريز، وتصميم قوالب الصابون الثلاثية الأبعاد.

ويستضيف «ركن القارئ الصغير» ب«قاعة الرشيد» المخيم الثاني الذي يحمل عنوان «حيّ بن يقظان ومهارات الحياة» ويستهدف الأطفال من 6 - 11 عاماً، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً على مدار 4 أسابيع، حيث يستمر حتى 1 أغسطس. ويصطحب الأطفال في مغامرات ممتعة تحفزهم على استكشاف وتنمية القدرات الكامنة بداخلهم، مستلهماً أنشطته من قصة «حيّ بن يقظان» للأديب الأندلسي ابن طفيل، وينطلق بهم في رحلة ترفيهية للتعرف على الموارد الطبيعية، وكيفية الاستفادة منها، والحفاظ عليها.

«الأطفال الصغار»

ويتضمن المخيم الثاني برنامج «الأطفال الصغار» ويستهدف تشجيع الفئة العمرية 1 - 5 أعوام على الإبداع، ويُنفذ بالتعاون مع عدد من المدربين الكوريين من معهد دريم سنتر Dream Center الكوري، حيث يتعرف الأطفال في «جلسة التايكواندو»، التي تقام يوم السبت الموافق 27 يوليو، على أساسيات رياضة التايكواندو، من خلال التركيز على الحركات البسيطة التي تعزز الثقة بالنفس والتناسق البدني.

ويستهدف المخيم الثالث فئة اليافعين والشباب ممن تزيد أعمارهم على 12 عاماً، ويستمر حتى 25 أغسطس 2024، ويتضمن ورشاً تفاعلية، منها ورشة «الكروشيه الإبداعي: صناعة حقائب فريدة من المواد المعاد تدويرها»، التي تستمر 4 أيام، من 5 - 8 أغسطس، وينطلق خلالها المشاركون في رحلة ممتعة وصديقة للبيئة لتصنيع حقائب أنيقة من مواد معاد تدويرها خطوة بخطوة، بدءاً من تحويل القمصان القديمة إلى خيوط، ووصولاً إلى إضافة اللمسات النهائية إلى حقائبهم الشخصية.

وفي 17 أغسطس، ستتاح لليافعين والشباب فرصة تعلّم مهارات صناعة المخبوزات من خلال ورشتين منفصلتين، تتناول الأولى «تحضير خبز بابكا الزعتر»، فيما تركز الورشة الثانية على «إعداد لفائف القرفة».

ويقدم المخيم للشباب ممن تزيد أعمارهم على 16 عاماً فرصة الاستمتاع برحلة إلى عالم حبوب القهوة العطرة على مدار 3 أيام في الفترة 23 - 25 أغسطس، في «دورة فن إعداد القهوة المختصة من دراوسي كوفي» يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً، حيث يتعرفون على تاريخ القهوة، ويشاركون في تجارب عملية حسية، يتحولون خلالها إلى صنّاع قهوة يتقنون إعداد الإسبريسو، وسواها من أساليب إعداد القهوة.

وتقدم المخيمات للأطفال والشباب تجربة تجمع بين التعلم والترفيه، مجسدة التزام بيت الحكمة بتنشئة أجيال قادرة على الإبداع ومعرفة الطبيعة وحماية الموارد والحفاظ عليها، ويوفر المزيد من المعلومات حول المخيمات الصيفية وبرامجها المتنوعة، ويتيح لأولياء الأمور تسجيل أطفالهم على موقعه.