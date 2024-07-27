السبت 27 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

اليونسكو تسجل مناجم الذهب بجزيرة يابانية في قائمتها للتراث الثقافي العالمي

اليونسكو تسجل مناجم الذهب بجزيرة يابانية في قائمتها للتراث الثقافي العالمي
27 يوليو 2024 12:51

 اتخذت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، قراراً بالإجماع اليوم السبت لتسجيل مناجم الذهب في جزيرة «سادو» بوسط اليابان، ضمن قائمة المنظمة لمواقع التراث الثقافي العالمي.

أخبار ذات صلة
واشنطن تطالب الحوثيين بإطلاق سراح الموظفين الأمميين
«اليونسكو» تختار أبوظبي للاحتفال باليوم الدولي لموسيقى الجاز 2025

ووافقت اللجنة على إدراج الموقع، الذي كان في السابق أكبر مجمع لمناجم الذهب في العالم، في قائمة التراث العالمي خلال اجتماع للجنة في نيودلهي، حسب وكالة «جي.جي.برس» اليابانية للأنباء اليوم السبت. يشار إلى أنه في يونيو الماضي، قدم المجلس الدولي حول الآثار والمواقع، الذي يقدم مشورة للجنة التابعة لليونسكو، توصية بالسعي إلى الحصول على معلومات إضافية حول مناجم الذهب في جزيرة سادو، في مقاطعة نيجاتا.

المصدر: د ب أ
اليونسكو
آخر الأخبار
أستراليا تمزق سلة إسبانيا!
الرياضة
أستراليا تمزق سلة إسبانيا!
اليوم 15:49
محمد بن راشد: المجد لمن يطلبه .. والمراكز الأولى لمن لا يرضى بغيرها
علوم الدار
محمد بن راشد: المجد لمن يطلبه .. والمراكز الأولى لمن لا يرضى بغيرها
اليوم 15:39
بطل إيطاليا يفقد خاتم زواجه!
الرياضة
بطل إيطاليا يفقد خاتم زواجه!
اليوم 15:35
جريزمان يطرق أبواب أميركا!
الرياضة
جريزمان يطرق أبواب أميركا!
اليوم 15:30
«يد» مصر تتفوق على المجر
الرياضة
«يد» مصر تتفوق على المجر
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©