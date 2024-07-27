اليونسكو تسجل مناجم الذهب بجزيرة يابانية في قائمتها للتراث الثقافي العالمي

اتخذت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، قراراً بالإجماع اليوم السبت لتسجيل مناجم الذهب في جزيرة «سادو» بوسط اليابان، ضمن قائمة المنظمة لمواقع التراث الثقافي العالمي.

ووافقت اللجنة على إدراج الموقع، الذي كان في السابق أكبر مجمع لمناجم الذهب في العالم، في قائمة التراث العالمي خلال اجتماع للجنة في نيودلهي، حسب وكالة «جي.جي.برس» اليابانية للأنباء اليوم السبت. يشار إلى أنه في يونيو الماضي، قدم المجلس الدولي حول الآثار والمواقع، الذي يقدم مشورة للجنة التابعة لليونسكو، توصية بالسعي إلى الحصول على معلومات إضافية حول مناجم الذهب في جزيرة سادو، في مقاطعة نيجاتا.