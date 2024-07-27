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الترفيه

أول طريق أساسي في روما القديمة على قائمة التراث العالمي

جانب من أول طريق أساسي في روما القديم
27 يوليو 2024 19:59

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، اليوم السبت، إدراج أول طريق أساسي في روما القديمة مثل طريق سريع في عصرنا وأحد مناطق الجذب السياحي في روما، في قائمتها للتراث الثقافي العالمي.
ويُعرف هذا الطريق أيضا باسم (ريجينا فياروم) بما يعني "ملك الطرق" أو "أم الطرق" وربط، في وقت من الأوقات، بين عاصمة الدولة الرومانية القديمة بمدينة برينديزي الواقعة في جنوب شرق إيطاليا.
وهذا الطريق هو الموقع الإيطالي الستون الذي تدرجه اليونسكو في قائمتها.

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  • جانب من الطريق الطريق (ريجينا فياروم) في روما القديمة
    جانب من الطريق (ريجينا فياروم) في روما القديمة

وسُمي هذا الطريق على اسم الرقيب الروماني أبيوس كلوديوس كايكوس الذي بدأ وأكمل الجزء الأول من الطريق على أساس أنه طريق عسكري يؤدي إلى الجنوب في عام 312 قبل الميلاد.
وقال جينارو سانجوليانو وزير الثقافة الإيطالي إن هذه الخطوة تمثل اعترافا "بالقيمة العالمية لهذا العمل الهندسي الاستثنائي الذي كان ضروريا لعدة قرون للتبادلات التجارية والاجتماعية والثقافية مع (دول) البحر المتوسط والشرق".

المصدر: آ ف ب
التراث العالمي
اليونسكو
منظمة اليونسكو
روما القديمة
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