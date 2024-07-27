ألمانيا: مسحوق في طرد يتسبب في إصابة أشخاص عدة

أصيب ثمانية أشخاص، اليوم السبت، جراء التعامل مع طرد يحتوي مسحوقا أبيض في مركز لتوزيع الطرود في مدينة "جزيكه" في ألمانيا.

وأعلن متخصصون من فرقة الإطفاء التابعة لمدينة دورتموند في أعقاب فحص هذه المادة، رفع حالة التحذير التي كانت قد أعلنت.

وأفاد تحليل الخبراء بأنه تبين أن المسحوق هو مشروب طاقة عالي التركيز، كان قد تسرب من طرد تالف أثناء عملية الشحن، وذلك حسبما صرح المتحدث باسم فرقة الإطفاء.

وأضاف المتحدث أنه تم تفتيش مركبات إضافية للتأكد من خلوها من المسحوق، وذلك كإجراء احترازي.

كان المتحدث ذكر، في وقت سابق، أنه عند وصول قوات الإنقاذ وفرقة الإطفاء، عثر في المركز على شخص مصاب ملقى على الأرض، مشيرا إلى أن هذا الشخص لامس المسحوق.

كان المتحدث ذكر أيضا أن هناك سبعة أشخاص آخرين لديهم إصابات طفيفة. أما الموظف الذي وجد مصابا في المركز ونقل إلى المستشفى، فمن الأرجح أنه تعرض لصدمة حساسية جراء ملامسة المادة.