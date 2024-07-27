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المريخ.. يحمل «كيمياء الحياة»

المريخ.. يحمل «كيمياء الحياة»
28 يوليو 2024 01:58

واشنطن (وام)

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حققت المركبة الفضائية «برسفيرنس»، التابعة لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، إنجازاً مهماً بأخذها عينات من صخرة مريخية قد تحتوي على جراثيم متحجرة، ضمن مهمتها في البحث عن آثار حياة جرثومية قديمة على الكوكب الأحمر.
وعثرت المركبة على صخرة مثيرة للاهتمام على شكل رأس سهم، تحتوي على بصمات كيميائية وهياكل يمكن أن تكون قد تشكلت بوساطة الحياة الميكروبية منذ مليارات السنين، عندما كان المريخ أكثر رطوبة بكثير مما هو عليه اليوم. وتبين من الفحوص أن الصخرة، التي أطلق عليها العلماء اسم «شلالات تشيافا»، تحمل مركبات عضوية، تعتبر مقدمة لكيمياء الحياة، وتتخللها عروق من كبريتات الكالسيوم، ورواسب معدنية تشير إلى أن الماء كان يمر عبرها.

المريخ
الكوكب الأحمر
وكالة الفضاء الأميركية
ناسا
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