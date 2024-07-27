مكسيم خليل.. يجتاز «المعبر»

القاهرة (الاتحاد)

كشف الممثل السوري مكسيم خليل، عن خوض السباق الرمضاني المقبل بأحداث المسلسل الشامي «المعبر»، ويجسد شخصية شاب سوري، يعمل بالتجارة ويحقق حلمه في الثراء، والعمل ينتمي إلى الأعمال الدرامية القصيرة من 15 حلقة، حول القضايا التي طرأت على المجتمع السوري، وهو من تأليف حمزة اللحام، وإخراج يزن هشام شربتجي، وبطولة أنس طيارة، وكريس بشار.

أعرب مكسيم عن سعادته برد الفعل الجماهيري تجاه مسلسل «ترتيب خاص»، والذي أدى خلاله شخصية «أحمد أصابيعي»، الشاب اليائس الذي يبحث عن فرصة عمل لتوفير حياة كريمة، وتتسبب حادثة انتحار أحد أصدقائه في تغيير نمط حياته، ويلتحق بوظيفة لمساعدة الأشخاص الذين تراودهم فكرة الانتحار، تأليف وإخراج ميار النوري، بطولة عباس النوري، وكارول الحاج.

وحول ابتعاده عن السينما لأكثر من 12 عاماً، أوضح خليل أنه لم يجد الحبكة المناسبة التي تعيده إلى شاشة السينما منذ آخر أفلامه «صديقي الأخير» عام 2012، بجانب أن الحماس الجماهيري أصبح مفقوداً لدى المشاهد العربي في الذهاب إلى دور العرض بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وخصوصاً في سوريا.