الأحد 28 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مكسيم خليل.. يجتاز «المعبر»

مكسيم خليل.. يجتاز «المعبر»
28 يوليو 2024 01:58

القاهرة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
8 مسلسلات.. تتنافس في موسم الصيف
فيلم «Kalki».. ملحمة أسطورية

كشف الممثل السوري مكسيم خليل، عن خوض السباق الرمضاني المقبل بأحداث المسلسل الشامي «المعبر»، ويجسد شخصية شاب سوري، يعمل بالتجارة ويحقق حلمه في الثراء، والعمل ينتمي إلى الأعمال الدرامية القصيرة من 15 حلقة، حول القضايا التي طرأت على المجتمع السوري، وهو من تأليف حمزة اللحام، وإخراج يزن هشام شربتجي، وبطولة أنس طيارة، وكريس بشار.
أعرب مكسيم عن سعادته برد الفعل الجماهيري تجاه مسلسل «ترتيب خاص»، والذي أدى خلاله شخصية «أحمد أصابيعي»، الشاب اليائس الذي يبحث عن فرصة عمل لتوفير حياة كريمة، وتتسبب حادثة انتحار أحد أصدقائه في تغيير نمط حياته، ويلتحق بوظيفة لمساعدة الأشخاص الذين تراودهم فكرة الانتحار، تأليف وإخراج ميار النوري، بطولة عباس النوري، وكارول الحاج.
وحول ابتعاده عن السينما لأكثر من 12 عاماً، أوضح خليل أنه لم يجد الحبكة المناسبة التي تعيده إلى شاشة السينما منذ آخر أفلامه «صديقي الأخير» عام 2012، بجانب أن الحماس الجماهيري أصبح مفقوداً لدى المشاهد العربي في الذهاب إلى دور العرض بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وخصوصاً في سوريا.

مكسيم خليل
الدراما
السينما
آخر الأخبار
كامالا هاريس تصل على متن طائرة الرئاسة إلى بيتسفيلد لحضور حدث لجمع التبرعات للحملة (أ ف ب )
الأخبار العالمية
هاريس توقع استمارات ترشحها رسمياً للانتخابات الرئاسية
اليوم 02:05
فلسطينيون يتفقدون الأضرار الناجمة بعد غارة إسرائيلية على مدرسة في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
30 قتيلاً في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة
اليوم 02:04
ترامب يعلن مواصلة إقامة فعاليات خارجية
الأخبار العالمية
ترامب يعلن مواصلة إقامة فعاليات خارجية
اليوم 02:04
فلسطينيون بمدرسة تؤوي نازحين في دير البلح بوسط غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: الأمراض المُعدية تنتشر بين أهالي غزة
اليوم 02:04
فولوديمير زيلينسكي يستمع إلى أفراد الخدمة الأوكرانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
زيلينسكي: نواجه وضعاً صعباً على الجبهة الشرقية
اليوم 02:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©