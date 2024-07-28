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علماء يكتشفون طريقة تسهل التمييز بين الأجسام السماوية والنجوم

علماء يكتشفون طريقة تسهل التمييز بين الأجسام السماوية والنجوم
28 يوليو 2024 09:49

اكتشف علماء الفلك في جامعة "لومونوسوف" الروسية طريقة تسهل رصد الأجسام السماوية والنجوم، والتمييز فيما بينها حيث اكتشفوا بصمات طيفية تميز الأقزام البيضاء عن النجوم النيوترونية حيث كان هذا الفارق إحدى المشكلات الرئيسية في الفيزياء الفلكية عند العلماء.

وأكدت الجامعة أن هذا الاكتشاف يسهل عمليات رصد الأجسام الفضائية والتمييز بينها في حال كانت طبيعتها مثيرة للجدل أو غير معروفة، حيث إن النجوم النيوترونية والأقزام البيضاء توفر فرصة لدراسة خصائص المواد فائقة الكثافة التي لا تتواجد على الأرض، ومن المعروف أن هذه الأجسام السماوية مختلفة فيما بينها من حيث البنية الهندسية والفيزيائية، لكن عمليات رصدها وتمييزها قد تكون معقدة أحياناً.

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وأشارت إلى أنه تبين للعلماء أن النجوم النيوترونية والأقزام البيضاء في الأنظمة الثنائية للأشعة السينية تظهر اختلافات في المؤشرات الطيفية أثناء الانفجارات، وهذه الاختلافات ترجع إلى الظروف الفيزيائية المختلفة على سطحها، فالنجوم النيوترونية لها درجات حرارة أعلى، طاقتها تتراوح ما بين (1.1 و1.5 كيلو إلكترون فولت)، أما الأقزام البيضاء طاقة حرارتها تتراوح ما بين (0.1 و0.2 كيلو إلكترون فولت).

المصدر: وام
العلماء
الفلك
النجوم
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