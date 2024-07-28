شيخة الجابري تكتب: أفكار صيفية

- تبدو الأفكار أحياناً في إجازة تشبه الإجازات الصيفية التي يتمتع بها طلاب المدارس والأكاديميون في الجامعات وبعض المهن الأخرى في بعض القطاعات، التي لها ارتباط بفصل الصيف، حيث تسنح الفرصة لتجديد الحياة الشخصية، وإدخال شيءٍ من التغيير الجميل على أشكال الأنشطة اليومية التي تتخذ طابع التكرار، حيث الكل يركض نحو العمل والدراسة وإثبات الذات، وتكثر المسؤوليات وتتضاعف، لذا حين يحل فصل الصيف تحين الفرص المتعددة للتوقف، والتنفس بحرية بعد عناء الفصول السابقة التي تأخذنا بمتغيرات أجوائها نحو محطات ملونة بالمفاجآت الجغرافية والتغيّر المناخي.

- في حفل افتتاح أولمبياد باريس، الذي نُظّم أمام برج إيفل الفرنسي الشهير، أطلت على جمهورها بفستان ملائكي أبيض المغنية الكندية سيلين ديون، في أول ظهور لها على المسرح وعودتها للغناء بعد غياب أربع سنوات بسبب إصابتها بمرض نادر يسمى متلازمة الشخص المتيبّس، والذي أوقفها عن الغناء، حيث أعلنت عن ذلك عام 2022، وكان آخر ظهور جماهيري لها في أولمبياد اتلاتنا بالولايات المتحدة الأميركية عام 1996، وفي مدينة النور عادت ديون للغناء والتألق في حضور ساحر طمأن محبيها عليها وعلى صحتها، وقفت كالنسمة الرقيقة وهي في الـ 56 من عمرها تغني رائعة الراحلة إديث بياف «أنشودة الحب» فأمتعت وأثّرت لتُثبت للعالم، ولمتذوقي الموسيقى أن الأصوات الحقيقية الفاتنة لا تُنسى، وأن القصائد والكلمات الراقية تظل محفورة في القلوب على مر الزمان.

- رغم تعرّضِ بعضهم لعقوبات صارمة، ومنعهم من الظهور عبر وسائل التواصل -عفواً- التقاطع الاجتماعي، وإغلاق للحسابات عبر الشبكة العنكبوتية، إلا أولئك النفر الذين طُبّقت عليهم القوانين حينما تنتهي مدة العقوبة ويعودون إلى هواتفهم وحساباتهم، يظهرون وكأنهم لم يمروا بمرحلة تأديبية، يتوجب عليهم بعدها أن يُتقنوا ويُحسنوا الظهور من جديد، واضعين نُصب أعينهم واهتمامهم أن ليس كل ما يُتاح بين أيديهم من عروض وإعلانات تدر عليهم الأرباح الطائلة يكون صالحاً للنشر أو التداول بين الناس، هناك قيم وأخلاقيات ترتبط بكل مهنة يمتهنها الإنسان وعلى الجميع أن يراعيها، من خلال قوانين صارمة، وميثاق شرف يلتزم به الجميع دون استثناء.

- تقول أحوال الطقس، إن موجة الحر الشديدة قد تبدأ في التراجع مع ظهور المرزم وحتى طلوع سهيل، وحدهم الذين يتمتعون بموسم الخَراف والرطب اللذيذ لا يلتفتون إلى ذلك، حيث تكفيهم «رطيبات» من «الإخلاص وبومعان ورزيز ولخصاب ولخنيزي» عن التفكير في الحر أو موعد رحيله.