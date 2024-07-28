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الترفيه

روبرت داوني يعود إلى  عالم «مارفل»

روبرت داوني يعود إلى  عالم «مارفل»
29 يوليو 2024 01:10

سان دييغو، الولايات المتحدة (أ ف ب) 

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أعلن الممثل الحائز جائزة أوسكار روبرت داوني جونيور، أمس الأول، عودته إلى أفلام «مارفل» للأبطال الخارقين، خلال ملتقى «كوميك كون» الذي يشكل مهرجاناً رئيساً للثقافة الشعبية والمُقام في كاليفورنيا.
كما ينضم هاريسون فورد وبيدرو باسكال أيضاً إلى شركة «مارفل» التابعة لمجموعة «ديزني» التي أعلنت عن خططها لإحياء سلسلة الأبطال الخارقين المتعثرة، على الرغم من تحقيق إيرادات في شباك التذاكر بلغت 30 مليار دولار. وسيعود روبرت داوني جونيور، الممثل البارز في عالم «مارفل» والمعروف بتأديته دور «الرجل الحديدي» (iron Man)، مع تولي شخصية مختلفة تماماً هي دكتور دوم، وهو شخص شرير مُستوحى من شرائط «مارفل» المصوّرة.
وظهر روبرت داوني جونيور أمس الأول، على مسرح «كوميك كون» محاطاً بمجموعة من الشخصيات التي كانت تضع أقنعة قبل أن يتقدّم ويعلن أمام حشد من الحاضرين عودته إلى أفلام «مارفل».
وقال الممثل الذي انسحب من عالم «مارفل» عام 2019 بعد أن أدّى دور «الرجل الحديدي» على مدار تسعة أفلام، «قناع جديد.. المهمة نفسها.. ماذا قلت لكم؟ أحب تأدية شخصيات مركّبة».
وافتُتحت أمسية «مارفل» مع عشرات المغنيين والراقصين الذين كانوا يرتدون أزياء باللونين الأحمر والأصفر للأبطال الخارقين في فيلم «ديدبول أند ولفيرين» الذي بدأ عرضه خلال نهاية عطلة الأسبوع الحالية.
وخلال السنوات الأخيرة، اشتكى محبو أفلام «مارفل» من التعقيد في الحبكات، وأبدوا أسفهم لرحيل شخصيات شهيرة من الأفلام، وقد اهتزّت «مارفل» بعد استبعاد جوناثان ميجورز من دور الشرير الجديد بعد إدانته بالعنف المنزلي، لكنّ مسألة بديله تم حلها بشكل واضح مع الإعلان عن عودة روبرت داوني جونيور.

 

كاليفورنيا
روبرت داوني جونيور
ديزني
مارفل
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