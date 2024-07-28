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الترفيه

حنان مطاوع.. تستعد لـ«تقاطع طرق»

حنان مطاوع.. تستعد لـ«تقاطع طرق»
29 يوليو 2024 01:10

سعيد ياسين (القاهرة)

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تشارك حنان مطاوع في ثلاثة مسلسلات جديدة من المقرر عرضها قريباً، الأول الذي تعاقدت عليه مؤخراً وتستعد لتصوير دورها فيه هو «تقاطع طرق»، بطولة محمد شاهين، تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن، والثاني بعنوان «هابي هالوين» وتدور أحداثه في 10 حلقات، في إطار الإثارة والتشويق، حول جريمة قتل تحدث ليلة الاحتفال بالهالوين، ليبدأ التحقيق لمعرفة القاتل، حيث تُوجه أصابع الاتهام لأكثر من شخص، ويُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركها البطولة، محمود عبدالمغني ومحمد كيلاني وفرح يوسف وهدى الإتربي، سيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده.
وتستأنف حنان قريباً تصوير مسلسل «ورد» الذي أنجزت بعض مشاهده، ولكنه توقف طوال العامين الماضيين لأسباب إنتاجية، ويشاركها بطولته نضال الشافعي ومحمد لطفي وصلاح عبدالله ومحمد عز وهاجر الشرنوبي، تألیف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي، وتدور أحداثه حول فتاة تتعرض للعديد من الضغوط والصعوبات، وتقع في حب رجلين رجل أعمال، ومحام في وقت واحد.
وأبدت حنان تفاؤلها بوجود مواسم عرض موازية لشهر رمضان، حيث سبق لها المشاركة في مسلسل «صوت وصورة»، وحقق نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً، بسبب أهمية القضية التي ناقشها، وهي تأثير السوشيال ميديا السلبي على الناس.
«هابي بيرث داي»
على صعيد السينما، أوشكت حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم «هابي بيرث داي»، الذي يعيدها للسينما بعد غياب 4 أعوام، ويشاركها البطولة نيللي كريم وشريف سلامة وحنان يوسف، إخراج سارة جوهر، وهي اعتبرته تجربة نوعية حيث يحتوي على تحديات كثيرة تستفزها فنياً لتخرج أفضل ما لديها.

حنان مطاوع
السينما
الدراما
محمد شاهين
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