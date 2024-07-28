قرية «مانديلا» تراث عالمي

جوهانسبرغ (أ ف ب)

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، على قائمتها لمواقع التراث العالمي، موقع مذبحة تعود إلى حقبة الفصل العنصري وقرية نشأ فيها نيلسون مانديلا، من بين مواقع في جنوب أفريقيا تُعدّ معالم بارزة في النضال الذي أنهى هيمنة الأقلية البيضاء.

ومن بين المواقع الـ 14 المُندرجة تحت عنوان «حقوق الإنسان والتحرير والمصالحة: المواقع التي تحمل إرث نيلسون مانديلا»، جامعة فورت هير (كيب الشرقية) حيث درس مانديلا، ومباني الاتحاد في العاصمة بريتوريا، حيث أدى اليمين الدستورية كأول رئيس يُنتخب بالاقتراع العام في 1994.