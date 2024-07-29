«الحديريات» تمدد أنشطتها الصيفية

أبوظبي (الاتحاد)

تستقبل جزيرة الحديريات زوارها شهراً آخر هذا الصيف، للاستمتاع بباقة واسعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تناسب مختلف الفئات العمرية، وتعد الحديريات الوجهة الرياضية والترفيهية الرائدة التي طورتها «مُدن» في أبوظبي، وتمنح هذه الأنشطة للضيوف فرصة استعراض مهاراتهم على حلبة التزلج، أو ممارسة رياضة كرة القدم، كما سيكون الصغار على موعد مع مجموعة من الأنشطة التي تضفي الكثير من المرح على عطلتهم الصيفية، حيث ستقدم «سيركيت X» ـ الوجهة العصرية الرائدة للمغامرات في أبوظبي، لضيوفها مجموعة من الأنشطة المميزة، وقد جرى تصنيف الوجهة كمركز معتمد للتوحد من قبل المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، والذي يُمنح للمؤسسات التي توفر خدمات متكاملة وسهولة الوصول للمصابين بالتوحد. كما يوفر متنزه «سكيت بارك» الداخلي مساحة آمنة لمحبي رياضة التزلج على الألواح لممارسة هذه الرياضة في محيط مكيّف بعيداً عن حرّ الصيف، وتتيح مدرسة التزلج دروساً خاصة للمجموعات بمختلف الفئات العمرية ومستويات المهارة لتعلم رياضة التزلج على الألواح.