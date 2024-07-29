«STARZPLAY» تطلق بطولة الفنون القتالية في أبوظبي 3 أغسطس

دبي (الاتحاد)

أعلنت «STARZPLAY»، إحدى أفضل المنصات التي تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب (SVOD) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عرض بطاقة (UFC Fight Night) المرتقبة، والتي تضيء ساحة الاتحاد في أبوظبي يوم 3 أغسطس 2024.

يسهم تنظيم هذا الحدث، في تعزيز مكانة أبوظبي، كمركز عالمي للفعاليات الرياضية ذات المستوى العالمي، وتشكل بطاقة (UFC Fight Night)، الحدث الثامن عشر في إطار بطولات الفنون القتالية المختلطة (UFC) التي استضافتها الإمارة منذ بطولة UFC 112: INVINCIBLE التي أقيمت في أبريل 2010.

تقام الفعالية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ما يؤكد على التزام أبوظبي باستضافة الفعاليات الرياضية العالمية التي تستقطب اهتماماً عالمياً واسع النطاق، وتسلط الضوء على ما تمتلكه الإمارة الفريدة من جاذبية تجعلها وجهة عالمية المستوى. ومن خلال هذا التعاون، تواصل أبوظبي ترسيخ سمعتها ومكانتها، كوجهة رئيسية للرياضة ومركز ترفيهي عالمي، كما تجذب المشجعين والزوار من جميع أنحاء العالم.

ينطلق هذا الحدث المليء بالحماسة مع العروض التمهيدية الثامنة مساءً، وسيتم تأدية البطاقة الرئيسة عند الساعة 11 مساءً. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح الفرصة أمام محبي هذا النوع من الرياضات، للاستمتاع بمجموعة من المباريات الحماسية. وتتصدر بطاقة UFC الرئيسية مباراة وزن البانتام المرتقبة بين كوري ساندهاغن وعمر نورماغوميدوف. هذا إلى جانب مواجهة الوزن الثقيل الخفيف بين جوني ووكر وماغوميد أنكالايف.

كما تشمل العروض التمهيدية مواجهة عن فئة الوزن المتوسط أو وزن الريشة، مع النجوم الصاعدين مثل شافكات رحمانوف ضد نيل ماغني في وأماندا ريباس بمواجهة أنجيلا هيل عن فئة وزن القشة، في أمسية مميزة لا تنسى من الرياضات القتالية المتنوعة.

وقال صالح الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «نحن متحمسون لإطلاق بطاقة (UFC Fight Night) في أبوظبي، حيث يتم تقديم أفضل المقاتلين في العالم للجماهير في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتؤكد هذه الاستضافة، لحدثٍ جديد في إطار فعاليات ومواجهات UFC في أقل من عام، على مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأحداث الرياضية، مما يسهم في استقطاب عشاق الفنون القتالية المختلطة من جميع أنحاء العالم إلى الإمارة. كما تُشكل شراكتنا مع UFC، إضافة قيّمة إلى سجلنا الحافل باستضافة المسابقات والأحداث الرياضية العالمية الكبرى، ومن شأنه تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضات في عالم الفنون القتالية المختلطة».

ويواجه المقاتل محمد يحيى، أول إماراتي يتنافس في بطاقة (UFC Fight Night)، البرازيلي كايو فرنانديز في مباراة للوزن الخفيف. ويتطلع يحيى، الذي يتمتع بسجل احترافي 4-12، إلى المنافسة أمام جماهيره وعلى أرضه وتحقيق فوزه الأول في UFC.

وقال معاذ شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة «STARZPLAY»: نحن فخورون بمواصلة دعمنا لـ UFC وتقديم هذا الحدث العالمي لمشتركينا، حيث تعكس استضافة بطاقة (UFC Fight Night) في أبوظبي، الثقافة الرياضية الديناميكية للمدينة وقدرتها على استضافة الأحداث الدولية الكبرى، ويمكن لمشاهدينا الاستمتاع بليلة مليئة بالحماسة مع رياضة الفنون القتالية المختلطة MMA من الدرجة الأولى، والمتوفرة مباشرةً وحصرياً على STARZPLAY.