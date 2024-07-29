علي يوسف السعد يكتب: فاس.. مرة أخرى

عندما يتعلق الأمر بمدينة فاس المغربية، فإن الكلمات تقف عاجزةً أمام جمالها وتاريخها العريق، لكن دعونا نحاول سوياً رسم صورة بألوان الكلمات عن زيارتي الممتعة والمليئة بالمغامرات لهذه المدينة الساحرة التي دائماً ما تكون ضمن جدول رحلاتي إلى المغرب.

لحظة وصولي إلى مدينة فاس، أشعر كأنني قد خطوت ببوابة الزمن إلى عالم آخر، حيث الأزقة الضيقة والأسواق المزدحمة والعمارة الإسلامية الفخمة التي تتحدث عن تاريخ طويل وعريق.. في المدينة القديمة، أو ما يُعرف بفاس البالي، والتي بمثابة الوجهة الأولى بين جدول رحلاتي للمغرب، أتجول بأزقتها الضيقة، حيث كانت كل زاوية تخفي في طياتها قصة تنتظر من يكتشفها، من الحرفيين الماهرين الذين يعملون على النحاس والجلود، إلى الأسواق التي تفوح منها رائحة التوابل والأعشاب، ضمن أجواء عجيبة وترحيب مهيب من الجميع.

سأعطيك بعضاً من أسرار فاس الغامضة، مدينة الألف قصة وقصة، حيث تخبئ في أزقتها وأسواقها وبيوتها التاريخية كنوزاً من المعلومات الغريبة والرائعة التي تجعل الزيارة لها ليست مجرد رحلة، بل رحلة استكشافية مثيرة.

أولاً، هل تعلم أن جامعة القرويين في فاس، التي تأسست في عام 859 م، تعتبر من أقدم الجامعات المستمرة في العالم حتى يومنا هذا؟ وما يجعلها أكثر إثارة للاهتمام هو أن مؤسستها كانت امرأة، فاطمة الفهرية، مما يبرز دور المرأة القوي في المجتمع المغربي القديم.

ثانياً، في قلب المدينة القديمة، توجد منطقة الدباغة التي تشتهر بأسلوبها التقليدي الذي لم يتغير كثيراً عبر القرون، الغريب في الأمر هو استخدام الدباغين لمواد طبيعية مثل البول والجير في عملية دباغة الجلود، وهو أمر قد يبدو غريباً للزائر العادي، لكنه يضفي على المنتج النهائي جودة ومتانة لا مثيل لهما، لكن خذ حذرك، فالرائحة نفاذة وقوية.

ثالثاً، في إحدى زوايا فاس، توجد مكتبة القرويين التي يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن التاسع، وهي واحدة من أقدم المكتبات في العالم، أتدري ما الجزء الأكثر غرابة؟ أن بعض المخطوطات في هذه المكتبة قديمة لدرجة أنها تحتاج إلى مفاتيح خاصة لفتحها، وهي مخطوطات تعود لأكثر من ألف عام!

رابعاً، فاس معروفة برياضها الساحرة، ولكن ما قد يجهله الكثيرون هو أن بعض هذه الرياض كانت قصوراً للنبلاء والأثرياء في الماضي، وتم تحويلها إلى فنادق فاخرة وبيوت للضيافة، محافظة على جمالها المعماري وزخرفتها الداخلية الفاخرة.

وأخيراً، هل تعلم أن فاس تضم أحد أقدم الأسواق في العالم، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من ألف ومائتي عام؟ هذا السوق الذي يعج بالحياة يقدم مزيجاً فريداً من الحرف اليدوية، والأطعمة المغربية الشهية، وأكثر من ذلك بكثير، مما يجعله متحفاً حيّاً يروي قصة تاريخ المدينة وثقافتها، ففي كل زاوية من زواياه، يمكنك العثور على بائعين يعرضون بضائعهم من النسيج اليدوي، الفخار، الجلود، والمجوهرات التقليدية التي تعكس الحرفية المغربية العريقة.

ويمكن للزوار أيضاً تذوق مجموعة واسعة من الأطباق المحلية كالطاجن والكسكس التي تستمد نكهاتها من التأثيرات الثقافية المتنوعة التي مرت بها المدينة، هذا السوق لا يقدم فقط تجربة تسوق غنية، بل يوفر نافذة على الحياة التقليدية في فاس.. فهل عرفت سبب حبي وعشقي لفاس؟ هذه المدينة الحبيبة المرحبة بزوارها، والتي تفتح ذراعيها لي في كل زيارة.