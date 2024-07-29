5 أفلام عربية.. في «فينيسيا الدولي»

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك السينما العربية بقوة بالدورة الواحدة والثمانين لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، التي تنطلق خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2024، بخمسة أفلام في أكبر مشاركة عربية بالمهرجان الأعرق في العالم.

مواهب شابة

تتنوع المشاركة العربية بين الاختيارات الرسمية وبرنامج «فاينل كت» وأسبوع النقاد، وقد أعلن المهرجان عن اختيار الفيلم المصري «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» ضمن العروض الرسمية، ليُعيد السينما المصرية إلى فينيسيا بعد 12 عاماً من الغياب، منذ مشاركة فيلم «الشتا اللى فات» للمخرج إبراهيم البطوط في عام 2012، ويتم العرض العالمي الأول للفيلم ضمن برنامج (Orizzonti Extra)، القسم الذي تُعرض من خلاله الأفلام التي تمثل أحدث اتجاهات السينما العالمية للمواهب الشابة.

مصير مجهول

وهذا الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، الذي شارك في التأليف مع محمد الحسيني، بطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، وركين سعد، وسماء إبراهيم، وأحمد بهاء، أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما. وتدور الأحداث حول شاب ثلاثيني يعيد اكتشاف نفسه ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه «رامبو» من مصير مجهول، بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح مطارداً من جميع أهالي الحي.

وحصل هذا الفيلم مؤخراً على جائزة خدمات الهوية البصرية وخدمات (DCP) لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج، من شركة (Creative Media Solutions)، في الدورة الخامسة من أيام عمان لصناعة السينما وسوق عمان للمشاريع، كما حصل على عدد من منح الإنتاج من بينها منحة إنتاج صندوق البحر الأحمر السينمائي لدعم الأفلام، ومنحة إنتاج الأفلام الروائية الطويلة للصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق»، ومنحة الإنتاج السينمائي من المنظمة الدولية الفرانكفونية.

3 أفلام

يشهد برنامج (Final Cut) بالمهرجان، مشاركة عدة مشاريع عربية تم اختيارها هذا العام، منها ثلاثة أفلام مدعومة من صندوق البحر الأحمر، الأول «كولونيا» للمخرج محمد صيام، بطولة أحمد مالك، كامل الباشا، مايان السيد، عابد عناني، ودنيا ماهر، ويدور حول حدث في يوم واحد، ويضطر الجميع لمواجهة بعضهم بأشياء لم يبوحوا بها من قبل.

والثاني «ورشة»، للمخرج نديم ثابت، الذي يشارك في كتابة السيناريو مع أنطوان وأكد وجمال بلماحي، إنتاج مشترك بين لبنان وفرنسا وقطر والسعودية، ويدور حول شاب سوري هارب من بلاده، يجد عملاً في موقع بناء بغابة بالقرب من قرية لبنانية، ويكتشف معاداة السكان المحليين للعمال، بطولة زياد جلاد، مارلين نعمان، مايا داغر، مو لطوف، حسن دوبا، ومحمد زرزور.

والثالث «عائشة لا تستطيع الطيران»، للمخرج مراد مصطفى، والذي كان جزءاً من برنامج اللودج لمعامل البحر الأحمر، والفيلم إنتاج مشترك بين مصر وتونس والسعودية وقطر وفرنسا، ويدور حول مهاجرة أفريقية عمرها 26 سنة، تمارس لعبة التكيف وتحقيق أقصى استفادة في العالم السفلي لمجتمع المهاجرين الأفارقة في القاهرة والتوتر بين المجموعات المختلفة، بطولة بوليانا سيمون ومغني الراب المصري زياد ظاظا وعماد غنيم وممدوح صالح.

«معطّر بالنعناع»

ضمن مسابقة أسبوع النقاد، يشارك الفيلم المصري «معطّر بالنعناع» تأليف وإخراج محمد حمدي، وتدور أحداثه حول طبيب وصديقه يحاولان الهروب من أشباح الماضي، بطولة علاء الدين حمادة، ومهدي أبو بهات، وعبده زين الدين، وحاتم إمام مصطفى، ويعد الفيلم أول عمل روائي طويل لمخرجه، وهو إنتاج فرنسي مشترك.