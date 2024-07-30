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بكتيريا الفم علاج للسرطان

بكتيريا الفم علاج للسرطان
30 يوليو 2024 11:09

أعلن فريق دولي من العلماء، عن اكتشاف نوع شائع من البكتيريا الموجودة في الفم تسمى "المغزلية" قادرة على إذابة بعض أنواع السرطان، حسب ما تناولته وسائل الإعلام اليوم.

وقال الفريق العلمي:" إنه "فوجئ للغاية" عندما وجدوا أن بكتيريا المغزلية (Fusobacterium)، وهي بكتيريا توجد عادة في الفم، ويبدو أنها تمتلك القدرة على قتل بعض أنواع السرطان".

ويدرس العلماء في كل من مؤسسة جايز وسانت توماس للخدمات الصحية، وكينغز كوليدج لندن، الآليات البيولوجية الدقيقة وراء الارتباط، بعد أن توصلوا إلى هذا الاكتشاف الأولي.

وأظهر تحليل بيانات المرضى أن أولئك الذين لديهم بكتيريا المغزلية داخل سرطانهم كانت لديهم احتمالات بقاء أفضل مقارنة بأولئك الذين لم يكن لديهم البكتيريا.

وارتبط اكتشاف المغزلية في سرطانات الرأس والرقبة بانخفاض بنسبة 65% في خطر الوفاة مقارنة بالمرضى الذين لم تحتوي أورامهم السرطانية على البكتيريا.

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ويأمل الباحثون أن يساعد هذا الاكتشاف في توجيه العلاج للمرضى المصابين بسرطان الرأس والرقبة، والذي يشمل سرطان الفم والحلق وصندوق الصوت والأنف والجيوب الأنفية.

ويقول الدكتور ميغيل ريس فيريرا، كبير مؤلفي الدراسة:" إنه قبل العمل المختبري، كان الفريق يتوقع أن تحفز بكتيريا المغزلية هذه السرطانات على النمو أو تجعلها أكثر مقاومة للعلاج الإشعاعي، لكنهم وجدوا في الواقع أنها "تدمر السرطان تماما".

وأضاف: "نضع البكتيريا المغزلية في السرطان بكميات منخفضة جداً وتبدأ في قتل السرطان بسرعة كبيرة".

المصدر: وام
بكتيريا
السرطان
العلماء
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