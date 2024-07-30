بلدية الحمرية.. «صيف آمن وسعيد»

الشارقة (الاتحاد)

تواصل بلدية الحمرية فعاليات حملتها «صيف آمن وسعيد»، التي ينظمها قسم الرقابة والتفتيش البلدي، بالتعاون مع مركز شرطة الحمرية الشامل، وتأتي الحملة استمراراً لجهود بلدية الحمرية في مجالات التوعية والإرشاد، وتعزيز السلامة العامة والأمن لمختلف مرافقها العامة خلال فصل الصيف، وفي مقدمتها شاطئ الحمرية والحديقة الشاطئية بالحمرية، والتي تشهد إقبالاً كثيفاً من قبل الفئات المجتمعية والزوار والسياح كافة.

واشتملت الفعاليات المشتركة للحملة الأسبوعية التي نفذت من قبل موظفي وموظفات بلدية الحمرية ومنتسبي مركز شرطة الحمرية الشامل، على العديد من البرامج الثقافية والورش الترفيهية، التي تخللها شرح وتوزيع إرشادات الشاطئ وتعليمات السباحة والأمان خلال الوجود في حديقة الشاطئ بالحمرية، مستهدفةً بذلك زوار حديقة شاطئ بحر الحمرية من مختلف الأعمار والفئات المجتمعية والسياح.



فعاليات للصغار

أفاد مشرفو الحملة الأسبوعية «صيف آمن وسعيد»، بأنه جرى تنظيم العديد من الفعاليات المخصصة للأطفال، تضمنت مسابقات تحفيزية وأنشطة ترفيهية وبرامج تنافسية عبر الألعاب الورقية المصنوعة من مواد صديقة للبيئة، والتي استهدفت تطوير المهارات الدقيقة لدى الأطفال، وتعزيز المهارات الاجتماعية لديهم، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، وتعريفهم بأهمية اتباع إرشادات السلامة الشاطئية خلال وجودهم مع العائلة.



إرشادات مهمة

من جانبه، أوضح مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن البلدية تحقق أهدافها الموضوعة لحملة «صيف آمن وسعيد»، عبر تعريف الزوار بأهمية اتباع التدابير والإرشادات الشاطئية، وأهمية التقيد بالإرشادات التي وفرتها البلدية على امتداد الشاطئ والحديقة الشاطئية بالحمرية، والسباحة بالمواقع المخصصة ومراقبة الأطفال المرافقين لذويهم أثناء الوجود على الشاطئ، والتقيد بالراية التحذيرية التي تبين حالة البحر، وكذلك اتباع تعليمات وإرشادات فرق الإنقاذ البحري والتفتيش البلدي المتواجدين على طول امتداد شاطئ بحر الحمرية.



استدامة بيئية

أشار الشامسي إلى أن حملة «صيف آمن وسعيد»، حققت أصداء واسعة لدى كافة الزوار لشاطئ بحر الحمرية والحديقة الشاطئية، وسلطت الضوء على قضايا الاستدامة البيئية، في إطار دعم جهود إمارة الشارقة، وبما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.

وأشار الشامسي إلى تواصل مبادرات بلدية الحمرية المجتمعية الهادفة، وإشراك مختلف شرائح المجتمع والزوار وتحفيزهم للحفاظ على البيئة والتقيد بإجراءات السلامة العامة خلال زيارة شاطئ بحر الحمرية، مشيراً إلى استمرارية الجهود البيئية والتوعوية للحد من الممارسات البيئية الخاطئة، وتقديم النصح والإرشاد خلال الإجازات الرسمية والعطلات لكافة الفئات المستهدفة، وتعزيز المسؤولية البيئية والمجتمعية لديهم.