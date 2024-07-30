أبوظبي.. ضيافة «فاخرة» لـ«الخرشنة»

هيئة البيئة - أبوظبي تبذل جهوداً كبيرة لحماية الطيور المهاجرة التي تتخذ من الإمارة مكاناً للتكاثر خلال فصل الصيف، ومنها طائر الخرشنة. وفي هذا الإطار تتوسع الهيئة في إقامة المناطق المحمية التي تشكل ملجأً آمناً للتعشيش والتكاثر، وتنفذ العديد من البرامج الوطنية للمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، وإكثارها وإطلاقها في مواطن انتشارها الطبيعي. وخلال عام 2023 تم تسجيل 1162 زوجاً من طيور الخرشنة ذات العرف في جزيرة جرنين، و4983 زوجاً من الخرشنة بيضاء الوجه في 10 مواقع، و27658 زوجاً من الخرشنة المتوجة في 5 مواقع.