عادل الحلاوي يطلق «آرت هب» المعزز بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد المنتج والمخرج الإماراتي عادل الحلاوي إلى إطلاق أول تطبيق فني محلي اجتماعي معزز بالذكاء الاصطناعي على 3 منصات عالمية، تحت اسم «آرت هب – ArtHub»، بهدف جمع الممثلين والمخرجين والمنتجين والمواهب الإبداعية في مختلف المجالات على منصة واحدة.



وذكر الحلاوي أن منصة «آرت هب» الرقمية، هي الأولى من نوعها التي توحد صناع الترفيه، وتقدم لهم العديد من الخدمات التي تسهم في تيسير عملية الإنتاجات الفنية المحلية والعربية والعالمية، منوهاً بأنه أصبح متوفراً حالياً بالمجان على 3 منصات هي «آبل ستور» و«جوجل بلاي» و«آب جاليري»، حيث يسهم التطبيق في بناء شبكة تواصل مع الممثلين والفنيين، كما يهدف إلى سهولة استكشاف المواهب والبحث عن مواهب ناشئة من مختلف القطاعات الإبداعية، في الأعمال ما قبل مرحلة الإنتاج.



وأكد الحلاوي أنه يسعى من خلال التطبيق إلى تحقيق صناعة فنية وأدبية ترفيهية هادفة على مستوى العالم، وبخاصية الذكاء الاصطناعي، وقال: يعزز الذكاء الاصطناعي وظائف تطبيق ArtHub، حيث يساعد في مطابقة الباحثين عن العمل بأكثر الفرص الوظيفية ملاءمة من خلال تحليل مهاراتهم وخبراتهم، ويسهل عملية كتابة النصوص ووصف الأعمال، وتسهيل عملية البحث عن المواهب من خلال عملية الفرز وتحليل البيانات، كما يساعد مستخدميه على إنشاء السير الذاتية باحترافية.



ولفت إلى أن فكرة التطبيق راودته حينما واجه صعوبات في البحث عن مواهب وفنيين، أثناء تحضيره لصناعة فيلم «المقاتل الذي لا يهزم»، موضحاً أن التطبيق يهدف إلى تسليط الضوء على الإبداعات في مجالات السينما والتلفزيون والمسرح، من تمثيل وإخراج وكتابة ورسم وتصوير وجرافيك ومونتاج وتوزيع.



وأوضح الحلاوي إلى أن المنصة توفر أيضاً فرص عمل متعددة في مختلف المجالات الفنية، كما يساعد المواهب الواعدة على إيجاد الفرص للبحث عن أدوار تمثيل أو وظائف أخرى خلف الكاميرا، كاشفاً أن التطبيق سيضاف إليه في الفترة المقبلة عدد من المميزات، منها تجارب الأداء - الكاستينج، ومتابعة الفعاليات الفنية والأحداث الترفيهية، وعرض الأعمال الفنية التي تبرز المواهب وصناع المحتوى الإبداعي.