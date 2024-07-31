بلدية الحمرية تنظم ورشة «بطاقتي التطوعية»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت بلدية الحمرية ورشة بعنوان «بطاقتي التطوعية»، بمشاركة منتسبي النشاط الصيفي بالحمرية من مختلف الفئات العمرية، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الختامي لصيف الشارقة الذي يحمل عنوان «أسبوع أنا متطوع»، حيث قام المشاركون بتصميم بطاقات كرتونية تعكس اهتماماتهم في مجال التطوع، حيث تم كتابة اسم المتطوع والمجال الذي يرغب أن يساهم فيه بالمستقبل، بالإضافة إلى تلوينهم البطاقات بما يتناسب مع رؤيتهم الشخصية ويعزز من قيم التسامح والولاء والانتماء للوطن.

وعرفت الورشة بأهم الآثار والفوائد المرتبطة بالتطوع، والتي تتمثل في تغذية شخصية الفرد وتماسك المجتمع، وخدمة الوطن والولاء والانتماء له، وتقوية مفهوم الترابط والوحدة بين أبناء المجتمع، بالإضافة إلى توجيه طاقات الشباب نحو خدمة الآخرين، وتعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية إزاء المجتمع، وتنمية الخبرات والاهتمامات والهوايات وتطويرها، وتعزيز التواصل الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح. كما حملت الورشة العديد من المضامين لتعزيز طاقات المشاركين الإبداعية، واكتشاف مواهبهم واستثمار أوقاتهم، وعرفت المشاركين بأهمية العمل التطوعي في تعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.

وأكدت شيخة جمال الشامسي وحنان علي الشامسي، من إدارة التفاعل المؤسسي في بلدية الحمرية، أن التطوع هو أكثر من مجرد عمل إنساني، كونه ثقافة مجتمعية تعزز التلاحم والتآخي بين أفراد المجتمع وتدعم التنمية المستدامة، كما نوهتا إلى أن التطوع يعكس النضج الاجتماعي والثقافي، ويشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمع متكافل ومزدهر، ويعد ثقافة مجتمعية تعزز التلاحم المجتمعي والتآخي الإنساني، وتعزيز التنمية المستدامة، ويعكس مدى النضج الاجتماعي والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع.