«إيمج نيشن» تعرض «لايت نايت» غداً في السينما

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «إيمج نيشن أبوظبي» عرض فيلم Late Night With the Devil - «لايت نايت وِذ ذا ديفل»، الذي تولت إنتاجه بالتعاون مع «سبوكي بيكتشرز»، غداً «الخميس» في صالات السينما في الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وعُمان.

الفيلم بطولة الممثل ديفيد داستمالشيان الذي شارك في بطولة فيلمي «سويسايد سكواد» و«أوبنهايمر»، وكتابة وإخراج الأستراليين كاميرون وكولين كيرنز. وتدور أحداثه عام 1977، ويسرّد قصة مضيف برنامج حواري في وقت متأخر من الليل، حيث يحدث خطأ في البث التلفزيوني المباشر، ما يطلق العنان للشر في غرف المعيشة في مختلف أنحاء أميركا. وحظي الفيلم بإشادة واسعة من كبار النقّاد حول العالم، وحصل على تقييم 97% على موقع «روتن توميتوز»، كما حقق 14 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

وقال بن روس، الرئيس التنفيذي بالإنابة لدى «إيمج نيشن أبوظبي»: إن تفاعل الجمهور العالمي مع الأسلوب السردي لفيلم «لايت نايت وِذ ذا ديفل» كان فريداً، ونحن في غاية السعادة لأن الجمهور سيتمكن الآن من الاستمتاع بهذا الفيلم المميز في المنطقة، كما أن شراكتنا المستمرة مع «سبوكي بيكتشرز» تُعتبر قصة نجاح مبهرة، حيث أثمرت عن سلسلة من المشاريع الفنية التي نالت إعجاب النقاد مثل «لايت نايت وِذ ذا ديفل» و«ووتشر»، وهذا يدل على قوة التعاون الإبداعي فيما بيننا، ونحن بصدد تطوير بعض الإنتاجات الفنية الجديدة في إطار هذه الشراكة قريباً.

وتابع: تقدم المشاريع التي يتم إنتاجها بالتعاون مع «سبوكي بيكتشرز» فرصاً تدريبية لصناع الأفلام المحليين للمشاركة في إنتاجات فنية دولية، ما يعزز دور «إيمج نيشن أبوظبي» في تمكين مسيرة تطوير صناعة السينما الإقليمية. ونجح المتدربون الذين شاركوا في فيلم «لايت نايت وِذ ذا ديفل» و«ووتشر» في تأمين وظائف بدوام كامل ضمن فرق التطوير لدى «إيمج نيشن أبوظبي»، ومنهم من حصل على فرصة تدريبية مدفوعة في إنتاجات محلية أخرى.

وقد تم عرض فيلم «لايت نايت وِذ ذا ديفل» للمرة الأولى في مهرجان «ساوث باي ساوث ويست»، ولاقى رواجاً كبيراً بين أوساط الجماهير خلال العديد المهرجانات السينمائية المرموقة، والتي من بينها «مهرجان فانتازيا» في مونتريال، «مهرجان سيدني السينمائي»، «مهرجان بيفان» في كوريا، و«مهرجان سيتجيس السينمائي»، و«مهرجان لندن السينمائي»، و«مهرجان تورنتو - أفتر دارك». وحصل الفيلم على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل سيناريو في «مهرجان سيتجيس السينمائي»، وجائزة أفضل فيلم روائي طويل، وأفضل دور رئيسي ل داستمالشيان في «مهرجان تورنتو - أفتر دارك».