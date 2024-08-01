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باحثون يبتكرون مادة تحافظ على حرارة المنازل والمياه لـ 24 ساعة

باحثون يبتكرون مادة تحافظ على حرارة المنازل والمياه لـ 24 ساعة
1 أغسطس 2024 14:03

ابتكر باحثون روس مادة مركبة تجعل من الممكن الحفاظ على درجة الحرارة في المنازل والمياه، لمدة تصل إلى 24 ساعة، وذلك في حال إيقاف التدفئة، وفقاً لوسائل إعلام.

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وقال المكتب الإعلامي لصندوق دعم مشروع المبادرة الوطنية للتكنولوجيا في روسيا،:«هذا الابتكار شارك فيه متخصصون من جامعة باومان ومركز البحوث الفيدرالي لمشكلات الفيزياء الكيميائية والكيمياء الطبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية. ويمكن عند إضافة هذه المادة إلى مواد البناء تمديد الظروف الحرارية المثالية في البيت أو في نظام إمداد الماء الساخن من خمس ساعات إلى يوم واحد، إضافة إلى جعل مواد البناء أكثر مقاومة للرطوبة والماء، ما يحمي المبنى من الفطريات».

 

المصدر: وام
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