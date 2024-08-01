المخيم الصيفي لـ «بيت الحكمة» يواصل فعالياته



الشارقة (الاتحاد)

ضمن المخيم الصيفي لـ «بيت الحكمة» بالشارقة، خاض الأطفال رحلة استكشافية في عالم الحيوان، من خلال التعرّف عن قرب على السحالي والببغاوات الملونة ضمن قسم «القارئ الصغير»، حيث تعلموا من خلالها أسرار الطبيعة وعززوا حبهم للكائنات الحية، واستمتعوا بالتعاون والعمل الجماعي، وقضوا أوقاتاً ممتعة مع أصدقاء جدد.

ويعد المخيم الصيفي بوابة لعالم من المعرفة والترفيه، كونه يقدم للأطفال والشباب مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش التي تغطي الفنون، العلوم، والابتكار، وبعد أن اختتم مخيم الأطفال فعالياته مطلع هذا الشهر، فإن المخيم الصيفي للشباب و«برنامج الجزري للابتكار الرقمي» في «بيت الحكمة» لا يزالان يستقبلان المشاركين حتى نهاية أغسطس الجاري.