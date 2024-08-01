دبي أوبرا تستصيف «سينينج إن ذا رين»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي أوبرا وجوناثان تشرش ثييتر برودكشنز،عن إنتاج شيشستر فيستيفال ثييتر آند ستيدج انترتينمنت للعرض الموسيقي «سينينج إن ذا رين»، الحائز على جائزة أوليفييه، ومن المقرر تقديم هذا العرض المسرحي لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 14 ديسمبر في دبي أوبرا، ومن المتوقع أن يكون عرضًا مسرحياً استثنائياً، يجمع بين سحر هوليوود الكلاسيكي والتقنيات المسرحية المبتكرة، في ظل تأثيرات هطول المطر التي تحبس الأنفاس.

يسلط العرض المسرحي «سينينج إن ذا رين» الضوء على كواليس انتقال هوليوود من الأفلام الصامتة إلى الناطقة، ويقدم رؤية مثيرة للاهتمام حول تلك الحقبة الفاصلة في هذا القطاع، كما تصور هذه الكوميديا الموسيقية من وراء الكواليس كفاح نجوم الأفلام الصامتة وقدراتهم الفريدة على التأقلم مع ظهور الصوت، وتقدم رحلة كئيبة ولكن مفعمة بالبهجة والفرح خلال تلك المرحلة الفارقة في تاريخ السينما.



تحفة مسرحية

يقدم العرض بعض الأغاني الشهيرة على غرار «سينينج إن ذا رين»، «جود مورننج»، «ميك إم لاف»، «موزس سبوزس»، وقد نالت تلك الأعمال استحسان الجمهور حول العالم، كبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا واليابان وغيرها من البلدان، وحان الوقت لتشهد منطقة الخليج عرض هذه التحفة المسرحية الرائعة، حيث يؤدي أسطورة الغناء والرقص الدور الذي خلده جين كيلي بإنتاج جوناثان تشيرش ونال استحسان الجميع.

وفي هذا العرض يلتقي إبداع الرقص الحماسي لأندرو رايت مع تصميم سايمون هيغليت الفخم للديكور، بالإضافة إلى يشمله من السحر والرومانسية وروح الفكاهة، ويصحب العرض مقطوعة ام جي ام الرائعة، والتي ألفها ناسيو هيرب براون من كلمات آرثر فريد، وسيؤديها على المسرح فريق عمل فني وأوركسترا متميز، ولا يقتصر «سينينج إن ذا رين» على مجرد كونه عرضًا سيُقدم في دبي أوبرا، وإنما هو احتفاءٌ بالعصر الذهبي لهوليوود.