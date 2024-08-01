فيلم «Deadpool and Wolverine».. عودة «وايد» و«لوجان»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد مرور 6 سنوات على أحداث الجزء الثاني من سلسلة أفلام الأكشن والأبطال الخارقين Deadpool، يعود «وايد ويسلون - ديدبول» في مغامرة جديدة من عالم «مارفل السينمائي» في الجزء الثالث من Deadpool and Wolverine، الذي يُعرض في السينما المحلية حالياً، ويجمع بين البطلين الخارقين «ديدبول ووولفرين» اللذين يتحدان من أجل إنقاذ العوالم الكونية.

يشارك في بطولة الفيلم رايان رينولدز، هيو جاكمان، مورينا باكرين، جينيفر‎ جارنر، ماثيو ماكفادين وشيولي كوتسون، تأليف ويندي مولينو وإخراج شون ليفي.

إنقاذ العوالم

وتدور أحداثه حول «وايد ويلسون - ديدبول» الذي يجسده رايان رينولدز، الذي يقرر التقاعد من عمله كمرتزق مقنع، ويتخلى عن كونه من الأبطال الخارقين، ويبدأ في العمل كبائع سيارات مستعملة. وفي أحد الأيام يلتقي بمسؤول في وكالة TVA، المنظمة المتحكمة في العوالم المتعددة، ويخبره أن عالمهم في خطر، وأن عليه التعاون مع «لوجان - Wolverine» أحد الأبطال الرئيسين في سلسلة أفلام X men الشهيرة، والذي يجسده هيو جاكمان، لأنه الشخص الوحيد القادر على إنقاذ العوالم الكونية من هذا الخطر.



عدو مشترك

يدخل في البداية «ديدبول» في معركة ضد «وولفرين» من أجل إقناعه بالانضمام إليه، والتعاون من أجل هزيمة العدو المشترك الذي يهدد العوالم الكونية، ضمن مشاهد قتالية ممتعة مليئة بالمؤثرات البصرية والصوتية، التي نفذها باحترافية المخرج شون ليفي الذي اشتهر بإخراج المسلسل الشهير Stranger Things وتعاون سابقاً مع الممثل رايان رينولدز في فيلميThe Adam Project، وFree Guy.

أكشن وكوميديا

مع تسلسل الأحداث يقرر «وولفرين» التعاون مع «ديدبول»، ويدخلان سوياً في مواجهة مع عدد من الأعداء، وسط مشاهد تجمع بين الأكشن والكوميديا، ومنهم الشريرة «كاسندرا نوفا» من عالم X Men، التي تجسد دورها إيما كورين، وتمتلك قدرات التحريك الذهني، التي تجعلها تتحكم في العالم.



نسخة نسائية

الفيلم هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام Deadpool، التي طُرح أول أجزائها عام 2016، وتشارك فيه الممثلة بليك ليفلي زوجة الممثل ريان رينولدز، وتجسد النسخة النسائية من شخصية «ديدبول»، كما يمثل العمل عودة الممثل هيو جاكمان للعب شخصية «وولفرين» بعد إعلانه عدم تقديمها مرة أخرى بعد فيلم Logan عام 2017.