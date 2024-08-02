«صناع الكلمة» و«سفراء المجلس» يختتمان فعالياتهما في خورفكان

الشارقة (الاتحاد) اختتم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة خورفكان، التابع لدائرة شؤون الضواحي، فعاليات برنامجي «صناع الكلمة» و«سفراء المجلس» مساء أمس، بعد تنظيمهما على مدار ثلاثة أيام في ضاحية الصبيحية وفي خورفكان، وقد تميزت الفعاليتين التي نُفذتا في الفترة الصباحية والمسائية ببرامج مبتكرة وثرية وبمشاركة لافتة. وشهد برنامج «صناع الكلمة» نجاحاً ملحوظاً، حيث أقيمت الدورة الأولى على مدى ثلاثة أيام مليئة بالأنشطة الإبداعية وورش العمل الأدبية، وهدف البرنامج إلى استكشاف وتعزيز قدرات الطلاب الأدبية والابتكارية من خلال تقديم ورش عمل تفاعلية وأنشطة متنوعة، تشجع على التعبير الإبداعي، وتحفز الخيال الأدبي.أدارت البرنامج المدربة هيا القاسم، كاتبة أدب الأطفال ومستشارة قرائية للطفولة، التي ألهمت الطلاب وساندتهم في تطوير مهاراتهم في الكتابة والتفكير النقدي، وقدمت القاسم محاور البرنامج التي شملت تعزيز المهارات الأدبية وتطوير الأساليب الكتابية المبتكرة، وتم تدشين برنامج «سفراء المجلس»، تحت إشراف عبدالرحمن العمري، المدرب المتخصص في مهارات القيادة للأطفال، وهدف هذا البرنامج إلى تأسيس قيادات شابة متميزة من خلال تزويدهم بالمهارات القيادية والأخلاقية اللازمة. استهدف البرنامج الطلاب من 12 - 15عاماً، حيث ارتكزت محاور البرنامج على تعزيز مفهوم القيادة وتشكيل شخصيات اجتماعية ناجحة، بالإضافة إلى ما شمله البرنامج من أنشطة نظرية وتعريف المشاركين بدور مجلس أولياء الأمور، من أجل تعزيز مشاركتهم الاجتماعية . وتلاقت في البرنامجين الرؤى والأهداف نحو توليد مبادرات اجتماعية تسهم في تهيئة الأجيال، وإثراء المناشط المنفذة وتعزيز الروح الاجتماعية بين الشباب. ونجحت الفعاليات في إبراز التفاعل الإيجابي من قبل المشاركين، ما يعكس التزام مجلس أولياء الأمور تحت مظلة وأهداف دائرة شؤون الضواحي في تقديم برامج تربوية وتعليمية متميزة تسهم في بناء جيل واعد وقادر على القيادة والإبداع. وفي الختام كُرم المشاركون والمساهمون في نجاح الفعاليتين.

