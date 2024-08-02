علماء يبتكرون شاحن هاتف يولد الطاقة من احتكاك الملابس

قالت وسائل إعلام روسية إن علماء من "جامعة بطرس الأكبر للعلوم التكنولوجية" في مدينة بطرسبورغ، ابتكروا أول مولد نانوي كهربائي يحول طاقة الاحتكاك الميكانيكية بالملابس إلى كهرباء.

وفقا للمبتكرين، فإنه يمكن إعادة شحن الهاتف الذكي ببساطة عن طريق التلامس العفوي للملابس أثناء المشي عند تثبيت هذا المولد الذي لا يتجاوز سمكه عدة ميكرونات على الملابس.

ونقلت وسائل الإعلام عن المبتكرين أن هذا الجهاز يولد جهدا يصل إلى 170 فولت، أي ما يعادل تقريبا ضعف قدرات نظائره.

يقول البروفيسور أوليغ تولتشكو "بالإضافة إلى توليد الكهرباء عن طريق الحث الكهرومغناطيسي، يولد الجهاز الكهرباء عن طريق التلامس. أي فصل الشحنات عند ملامسة المواد غير المتشابهة".

ويضيف "مقارنة بالأنواع التقليدية لجمع الطاقة من البيئة، فإن طريقة الحصول على الطاقة باستخدام المولدات الثلاثية تكاد تكون غير مرتبطة بالظروف الخارجية وتوفر مصدرا ثابتا ومستقرا للطاقة عند المشي أو الجري. أي تستخدم طاقة ميكانيكية عشوائية من ملامسة مواد مختلفة أثناء حركة البشر والآلات وأي أشياء بيئية".